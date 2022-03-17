إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الزراعي في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بحادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص، نتيجة السرعة.

تسبب الحادث في إصابة كل من، أحمد صقر فتح الله، 22 سنة، ورسوم جمعة مهران، 22 سنة، وسناء عبدالجليل، 25 سنة، وحنان أحمد صقر، 4 سنوات، وتقى أحمد صقر، 9 شهور، مقيمون جميعا بقرية اتليدم بمركز أبوقرقاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.