وكيل «تعليم مطروح» يتفقد معرض الوحدة المنتجة بـ«رنيسانس» الخاصة

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، معرض الوحدة المنتجة تحت شعار ( إنتاجنا من صنع ولادنا ) بمدرسة الرنيسانس الخاصة والذي جاء بالتعاون بين إدارة الوحدة المنتجة وإدارة التعليم الخاص والمدرسة، جاء ذلك بحضور عفت ضيف مدير إدارة التعليم الخاص وإيمان عبد الفتاح مدير إدارة الوحدة المنتجة ومنيع المهدي رئيس مجلس إدارة مدارس الرنيسانس ومحمود خميس مدير المدرسة .

وتفقد وكيل تعليم مطروح، أركان المعرض والتي شملت عدة منتجات أعدها الطلاب تحت إشراف إدارة الوحدة المنتجة من مشغولات يدوية وأكسسوارات ولعب أطفال وفوانيس رمضان، كما تابع القسم الخاص بالمأكولات التي صنعتها الطلاب إلي جانب العصائر الطبيعية ومنتجات البيئة الصحراوية الخاصة بمطروح وواحة سيوة.

وأشاد "شحاته" بالتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمعرض مثمنا المشاركة الإيجابية للطلاب في إعداد وتجهيز المعرض ومحتوياته ومبديا إعجابه بالأدوات المكتبية والهدايا وغيرها من المعروضات التي نالت استحسان الحضور وأولياء الأمور .