«مكتوبة».. أدعية ليلة النصف من شعبان 1443

أدعية ليلة النصف من شعبان من الكلمات البحثية التي تحظى يوميا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ غرة الشهر، لكونه شهر يعرض فيه أعمال بني آدم على الله سبحانه وتعالى.

أدعية ليلة النصف من شعبان 1443

هناك أوقات تقبل فيها الدعاء منها ليلة منتصف شهر شعبان كما ورد في العديد من الأحاديث النبوية وهناك أدعية مأثورة في هذه الليلة عن رجال الدين والعلماء أبرزها :-

"اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا على في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماتي وطردي وإقتار زرقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا".

"ربي اغفرلي وارحمني وراعني وانصرني وارزقني وأعف عني وثبت قلبي على دينك واهدني وتولني وردني إليك ردا جميلا إذ رأيتني ابتعد عن نهجك".

ليلة منتصف شهر شعبان

تبدأ ليلة منتصف شهر شعبان من مغرب يوم الخميس 14 شعبان 1443 الموافق 17 مارس 2022 إلى فجر يوم الجمعة 15 شعبان 1443 الموافق 18 مارس 2022 وذلك وفقا لدار الإفتاء المصرية والتي أعلنت أن 4 مارس الجاري هو غرة شهر شعبان رسميا وذلك عقب استطلاع الهلال.

قال رسول الله "إذا كانت ليلة النصف من شهر شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلي فأعفيه؟ ألا كذا وألا كذا حتى طلوع الفجر".

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فضل ليلة النصف من شهر شعبان 1443

يرغب الكثير من المسلمين في معرفة أدعية ليلة النصف من شعبان وفضل تلك الليلة على باقي ليالي الشهر فهي الليلة التي تم تحويل قبلة الصلاة من المسجد الأقصى بمدينة القدس "القبلة الأولى للمسلمين" إلى المسجد الحرام " القبلة الدائمة للمسلمين" وفقا لرغبة الرسول صلوات الله عليه لذلك يحتفل بها المسلمين كل عام.

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