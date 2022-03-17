«التعليم» استمرار تلقي طلبات المعلمين المرشحين للترقي بديوان عام الوزارة و3 محافظات

تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، في ديوان عام الوزارة والقاهرة والشرقية وأسيوط.

وكانت الوزارة بدأت في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبراير، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمعلمين الراغبين في الترشح للترقى لعام 2020-2021، التسجيل عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، قد أوضح أن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب الترشح للمشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمى تحت عنوان "Food Security"، والذي سيتم عقده في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو.

وجاءت تلك المسابقة بهدف الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية، وأساليب البحث العلمي الحديثة لدى الطلبة من خلال تدريبهم على العمل الجماعي؛ من أجل الإعداد السليم لجيل الشباب وتحسين نوعية التعليم الموجه لهم وانخراطهم في المجتمع المحلي والعالمي، والبحث عن القواسم المشتركة التي تجمع بين الثقافات المختلفة من خلال الأنشطة التعليمية التفاعلية العالمية، وقد نافس في هذه الأولمبياد أكثر من 1500 طالب وطالبة من دول الشرق الأوسط والعالم.

كما أوضحت الوزارة شروط المشاركة فى تلك المسابقة، حيث إنها تنقسم إلى أولمبياد اللغة الإنجليزية فئة الكبار من سن (12 إلى 17) سنة، والتى يجب أن يتكون فيها أعضاء الفريق الواحد من 5 إلى 7 أعضاء إلى جانب مدرب أو أثنين بالفريق، حيث تتكون المسابقة من خمسة محاور رئيسية هي: (اختبار اللغة الإنجليزية، المشروع، العمل الجماعي، خدمة المجتمع، العمل المسرحي).

أما القسم الأخر أولمبياد اللغة الإنجليزية فئة الصغار من سن (6 إلى 10) سنوات، والتى يجب أن يتكون فيها الفريق من (3 إلى 5) أعضاء فى الفريق الواحد، بالإضافة إلى (1) مدرب لكل فريق، وتتكون المسابقة من ثلاثة محاور رئيسية هي: ( المشروع، خدمة المجتمع، العمل الفني).

كما أن من الشروط أن ينتمي جميع أعضاء الفريق إلى مؤسسة تعليمية واحدة ويحق للمؤسسة الاشتراك بثلاثة فرق كحد أقصى، وأن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية لجميع أعضاء الفريق.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد للاشتراك في المسابقة هو 19 مارس 2022 من خلال الرابط التالي:

http://elo.international/team-registration

ولمزيد من المعلومات عن شروط المسابقة الدخول على الموقع الإلكتروني:

www.elo.international