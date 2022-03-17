اكتشاف فراغ كبير داخل الهرم الأكبر وتوقعات بالعثور على مقبرة الملك خوفو

نشر علماء الآثار في جامعة كورنيل في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، دراسة جديدة كشفت عن أنه تم رصد فراغات "مساحات فارغة" في الهرم الاكبر في الجيزة، حيث تتم دراسة الفراغات والتي قد تكشف عن مقبرة أو غرفة دفن الفرعون الأكبر خوفو، وفقًا لما نقلته صحيفة "هيرالد صن" الاسترالية.

وكتب الباحثون في الدراسة، والتي تحمل عنوان "استكشاف مهمة الهرم الأكبر": “"خطط لوضع نظام تلسكوب في يتمتع بحساسية تزيد عن 100 مرة من المعدات التي تم استخدامها مؤخرًا في الهرم الأكبر".

ووفقًا للصحيفة الاسترالية فهم يستخدمون تقنية الأشعة الكونية المتقدمة لرسم خرائط للبنية الداخلية للهرم الأكبر، وهو أكبر هرم في مصر وآخر عجائب قديمة من العصور القديمة.

ويعتمد بحث الفريق على دراسة أجرتها مجموعة Scan Pyramid ، التي أجرت سلسلة من عمليات المسح بين عامي 2015 و 2017 والتي حللت الجسيمات الكونية داخل الهرم الأكبر لاكتشاف أي فراغات.

ووفقًا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، فقد عثر العلماء على فراغين داخل الهرم الأكبر أكبرهما يبلغ طوله 30 مترًا وارتفاعه 6 أمتار، ويقع فوق الرواق الكبير مباشرة، وهو ممر يؤدي إلى ما قد يكون غرفة الفرعون خوفو .

وحتى الان لم يتوصل العلماء إلى أهمية هذه المساحة الفارغة، ولكن العلماء يعتقدون أن هذا الفراغ قد يؤدي إلى حجرة الدفن السرية للفرعون خوفو (حكم حوالي 2551 قبل الميلاد إلى 2528 قبل الميلاد)، الذي شيد الهرم الأكبر من أجله في القرن السادس والعشرين قبل الميلاد.

ومن أجل النظر داخل الفراغ ، يخطط الباحثون لمسح المنطقة بميونات الأشعة الكونية فائقة الشحن ، والتي تكون أقوى 100 مرة من تلك المستخدمة في المسح السابق لتقديم صور داخلية ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها عن طريق تحليل موجات الطاقة).

وسيستغرق الأمر بعد ذلك ما بين عامين وثلاثة أعوام من المشاهدة لتجميع بيانات كافية لبدء الدراسة نفسها.

وفي دراسة سابقة عام 2017 عن الهرم، وجد علماء الآثار أن المصريين القدماء قاموا ببناء الهرم الأكبر في الجيزة عن طريق نقل 170 ألف طن من الحجر الجيري في قوارب.