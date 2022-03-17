الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاحتياطى الفدرالى يرفع معدّل الفائدة بربع نقطة فى ظل ارتفاع التضخم

دولارات
دولارات

أعلن الاحتياطي الفدرالي، رفع معدّل الفائدة الأساسي بربع نقطة للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة للمعدل منذ بدء تفشي كوفيد.


وقالت "لجنة السوق المفتوح الفدرالية" التي تحدد السياسات النقدية إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب "على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصاد"، رغم أن "انعكاسات ذلك على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة إلى حد بعيد".
 

وبينما أشارت إلى تضخّم "مرتفع" نظرا إلى "عدم التوازن في الإمداد والطلب المرتبط بالوباء وارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الأوسع على الأسعار"، فإن "زيادات متواصلة" في المعدل ستكون "مناسبة".
 

لكن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أكد  أنه على الرغم من أن عودة التضخم إلى هدف المصرف البالغ 2% سيستغرق وقتا أطول من المتوقع، إلا أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد وقادر على الصمود أمام رفع معدل الفائدة، مشيرا إلى أنه يتوقع بأن يحقق نموا نسبته 2,8 في المئة العام الجاري، أي أقل من التوقعات السابقة.
 

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة إلى صفر في مارس 2020 لدعم الاقتصاد بينما أحدث كوفيد اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية، لكن الاقتصاد تعرّض خلال العام الماضي إلى موجة زيادات في الأسعار ووصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما.
 

وتتوقع الأسواق زيادة معدلات الفائدة سبع مرّات هذا العام، ليصل المعدل إلى 1,73 في المئة، على فرض أن البنك المركزي الأمريكي رفع المعدل بربع نقطة في كل اجتماع.
 

وصوّت عضو في اللجنة هو جيمس بولارد ضد الإجراء، مطالبا برفع المعدل بنصف نقطة، كخطوة أولى في تشديد السياسة النقدية.


ورفع أعضاء اللجنة توقّعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة للعام إلى 4,2 في المئة مقارنة بمعدل 2,6 سابقا.
وكانت آخر مرة يرفع الاحتياطي الفدرالي فيها معدلات الفائدة في ديسمبر 2018.

الاحتياطي الفدرالي التضخم الفائدة ازدياد التضخم الاقتصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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