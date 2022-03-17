الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: معظم مجالات التفاعل بين موسكو وبروكسل مازالت مُعلقة

فلاديمير تشيزوف
فلاديمير تشيزوف

أكد المبعوث الروسي الخاص لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف، أن معظم مجالات التفاعل بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا تزال معلقة، موضحًا أنه لم يتم تعليق أي منها إلى الأبد.

وشدد تشيزوف- في تصريحات إعلامية له، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- على أن درجة التفاعل بين الجانبين كانت مرتفعة للغاية، في معظم المجالات خاصة التجارة والاقتصاد، مُشيرًا إلى أن العقوبات أحادية الجانب التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لا تخلو من المعاناة لمبادريها.

وأوضح تشيزوف: "هنا في الجزء الغربي من القارة الأوروبية، يواجه عامة الناس والمستهلكون العاديون مشكلات خطيرة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، بما فيها أسعار الطاقة، كما شرعت قضايا الغذاء أيضًا في الظهور".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.

وكان أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون إدارة الأزمات يانيس ليناريتش، أن أوروبا تواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال "ليناريتش"، في مقابلة خاصة مع قناة " الحرة" الأمريكية، "لدينا أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن العدد قابل للزيادة، معربًا عن قلق أوروبا من الانتهاكات الإنسانية الحالية والمستقبلية المحتملة.

ودعا "ليناريتش" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب على أوكرانيا فورًا، معربًا عن قلق الاتحاد الأوروبي من استخدام أسلحة الدمار الشامل في الحرب.

في وقت سابق، أعلنت القوات الخاصة الروسية عن تصفية ضابطين كبيرين في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بضواحي كييف، توسط أحدهما قائمة المطلوبين لروسيا.

وقال مصدر مطلع إن القوات الخاصة الروسية صفت 2 من كبار الضباط بمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية قرب كييف، مضيفًا أن الضابطين هما العقيد أوليغ أحمدوف والنقيب أول دميتري سايشوك.

وأكد المصدر ذاته أن أحمدوف كان على قائمة المطلوبين لروسيا.

مبعوث روسيا الاتحاد الأوروبي موسكو بروكسل بوتين

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