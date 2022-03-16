حضور قوى لنواب الجيزة بالمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن (صور)

سجلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة حضورًا قويًا في أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، بمدينة الغردقة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وكلاً من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وقيادات الحزب بالأمانة المركزية، فضلًا عن اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة وطن والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

ويشهد المنتدى غدًا الخميس ندوة بعنوان "التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية" وذلك بمشاركة السيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد معيط وزير المالية.

ويتضمن المنتدى إقامة ندوة يوم السبت المقبل، بعنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت" وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وضم وفد أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة المشارك بأعمال المنتدى كلاً من المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد للحزب، و النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، والنائب عماد الدرجلي، والنائب حازم عويان، والنائب محمد رشاد البرتقالى، والنائب اللواء حسام عاشور أيوب، وجميع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة.

وأكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ان العلاقة بين الحكومة والمجالس النيابية تواصل جهودها للتعاون والتنسيق تنفيذًا للإلتزام الدستوري.

و استعرض الوزير التشريعات التي تم عرضها على المجالس النيابية لافتا الى ان هناك سعي جاد من الحكومة نحو التحول الرقمي في كافة الجهات و الهيئات بما يساعد على انتظام العمل و بما يعبر حقا عن الانتقال الي الجمهورية الجديدة و العاصمة الادارية الجديدة