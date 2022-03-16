انطلاق منافسات الأسبوع الثالث من دورى مراكز الشباب بالدقهلية

انطلقت ٦ مباريات في منافسات، اليوم الأربعاء، فى الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية.

وجاءت منافسات اليوم فى الدور الأول من دورى مراكز الشباب فى المجموعة الأولى والمجموعة الثانية على النحو التالي:

- نتائج المجموعة الأولى: وجاءت نتيجة المباراة الأولى بالتعادل السلبى صفر / صفر بين فريقي مركز شباب دنجواى ومركز شباب كفر الروك ، أما المباراة الثانية فكانت بين فريقي مركز شباب منشأة البدوى ومركز شباب كفر الابحر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، أما المباراة الأخيرة فى المجموعة الأولى وجاءت أيضا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من مركز شباب جديدة الهالة ومركز شباب مدينة بنى عبيد، واتسمت مباريات المجموعة الأولى بشدة المنافسة بين الفرق المشاركة في الدورى .

أما نتائج المجموعة الثانية: فقد فاز مركز شباب ميت على على مركز شباب الحوواشة ١ / صفر فى مباراة أكثر من رائعة، أما مباراة مركز شباب منية محلة دمنه مع مركز شباب منية سندوب بسداسية نظيفة لصالح فريق مركز شباب منية محلة دمنة ، وفى المجموعة نفسها اختتمت المباراة النهائية بفوز فريق البرامون على فريق مركز شباب شاوه ٢ / ١ .

واقيمت المباريات على ملاعب مراكز شباب ( شاوه - جزيرة القباب - البرامون - دنجواى - بهوت) ، بإشراف المراقبين من الإدارة العامة للشباب بالمديرية رمضان صالح ،عصام رمضان، على فتوح، على حامد ، الحسن عبد الرؤوف، صلاح نصر ، وطاقم التحكيم من منطقة الدقهلية لكرة القدم ، وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة ، وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية .

وقد صرح علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بأن دورى مراكز الشباب النسخة التاسعة يشارك فيه ٢٤ فريقا موزعة جغرافيا تبعا لــ ١٩ إدارة فرعية، وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات، كل مجموعة مكونة من 6 فرق، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين.

ويأتى تنفيذ الدورى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى ٩ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.