محافظ البحر الأحمر: الغردقة ضمن أفضل ١٠ مقاصد سياحية فى العالم

أكد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تحتل ثمن مساحة مصر، وتمثل السياحة ركيزة أساسية لها كما أن هناك مقومات أخرى تمتلكها، قائلا إن القيادة السياسية مهتمة بالمحافظة ووجهت برفع كفاءة جميع المدن.

جاء ذلك خلال المنتدي البرلمانى الذي ينظمه مستقبل وطن بمحافظة الغردقة تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة والمجالس النيابية" بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ومحافظ البحر الأحمر، والنائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه تم اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل ١٠ مقاصد سياحية في العالم لزيارتها في ٢٠٢٢ ، موضحا أنها تمتلك مقومات سياحية كبيرة مكنتها من التواجد في هذه المرتبة.

وانطلقت منذ قليل، أولي فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن ، والذي يهدف الي فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان ، حول القضايا التي تهم المواطنين .

ويشارك عدد من وزراء الحكومة في اعمال المنتدي الذي يستمر لمدة أربعة أيام ، حيث تعقد ندوه بعنوان (آليات وأوجه التعاون بين الحكومه وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ) بحضور المهندس اشرف رشاد امين عام مستقبل وطن وممثل الاغلبية، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الاحمر الاحمر اللواء عمرو حنفى ، والنائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب طارق نصير الامين العام لحزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" .

كما يعقد المنتدى غدا الخميس ندوة بعنوان “التدابير والإجراءات التى أتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية” بمشاركة وزير الزراعة السيد القصير، ووزير المالية الدكتور محمد معيط.

ويستكمل المنتدي فعالياته السبت المقبل بعقد ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت) بمشاركة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وزيرة الصناعة نيفين جامع.