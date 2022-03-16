أمين عام «حماة الوطن» يطالب بتكاتف الجهود لبناء الجمهورية الجديدة (صور)

خلال المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن..

قال النائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الساحة السياسية تشهد تعاونًا بين الأحزاب وفي مقدمتهم حزب الأغلبية.

وأكد "نصير"، أنه على الجميع مساندة الدولة في معركة بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تسعى القيادة السياسية إلى وضع أساساتها في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن بعنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة والمجالس النيابية" بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حملة الوطن وعضو مجلس الشيوخ وبحضور نواب المجالس النيابية.

جاء ذلك خلال انطلاق أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، والذي يهدف إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان حول القضايا التي تهم المواطنين.

ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد من وزراء الحكومة على مدار أربعة أيام، تعقد خلالها ندوة بعنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ" بحضور المهندس أشرف رشاد أمين عام مستقبل وطن وممثل الأغلبية، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية المتواجدة تحت قبة البرلمان.

ويستضيف المنتدى غدًا الخميس، ندوة بعنوان "التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية"، ويشارك فيها وزير الزراعة السيد القصير ووزير المالية محمد معيط.

ويستكمل المنتدى فعالياته يوم السبت المقبل، بعقد ندوة تحمل عنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت" بمشاركة وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير الإسكان عاصم الجزار ووزيرة الصناعة نيفين جامع.