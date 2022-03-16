محافظ الإسكندرية: 1064 منفذًا لبيع السلع بجودة عالية وبأسعار تنافسية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظة تعمل على قدم وساق؛ للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة في منافذ البيع التابعة لإشراف المديريات الخدمية بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع بأسعار مناسبة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية على توفير السلع الغذائية بأسعار تناسب جميع الفئات وخاصة مع قرب شهر رمضان الكريم.

وقال الشريف إن هناك 8 مراكز بيع سلع (لحوم- دواجن- سلغ غذائية)، بالإضافة الى أن هناك 34 منفذ متحرك موزعة على جميع أحياء المحافظة تحت إشراف مديرية الزراعة، مضيفًا أن هناك 1022 منفذا لبيع السلع (اللحوم- الدواجن- السلع الغذائية) تحت إشراف مديرية التموين موزعين على كافة الأحياء، مشيرًا إلى أن مديرية التموين برئاسة محمد سعد الله، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس طارق زكى وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، تعملان على توفير كافة السلع بأسعار تناسب جميع الفئات.

ومن جانبه؛ أوضح مدير مديرية التموين، أن هناك 605 بقالين تموينيين، و53 مجمعا استهلاكيا، و202 مجمع استهلاكي منها 15 مجمعا مشاركين في إقامة معرض أهلا رمضان، و207 مشاريع جمعيتي لبيع السلع التموينية، بالإضافة إلى وجود 8 شركات عامة لتجارة الجملة موزعين على مستوى أحياء الإسكندرية.

هذا وأشار المهندس طارق زكي، مدير مديرية الزراعة أن عدد المنافذ الثابتة التي تعمل تحت إشراف المديرية هي 8 منها منفذ بحي منتزه أول (بالسيوف شماعة ش ميدان المطافي بجوار البنك الأهلي)، و 3 منافذ بحي منتزه ثان (المندرة قبلي شارع السوق 1- ومنفذ في المعمورة البلد ش 25- شارع 30 من شارع 45 بجوار أبوكمال)، و4 منافذ بحي وسط ( ٣ منافذ في محطة مصر أسفل مديرية الزراعة- منفذ في ش 41 بن الخطاب العطارين)، مضيفا أن الـ 34 منفذ المتحرك موزعين على المناطق حسب الكثافة السكانية وحاجة المنطقة لوجود منافذ لبيع المنتجات.