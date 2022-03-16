الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و293 مهاجرًا غير شرعى خلال أسبوع

وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، عن ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وتدمير 5 مخابئ لها، فضلًا عن ضبط 293 مهاجرًا غير شرعي في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، أن وحدات الجيش الجزائري تمكنت، خلال الفترة من 9 إلى 15 مارس الجاري، من ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وتدمير 5 مخابئ لها، وقنبلتين تقليديتي الصنع، وبندقية، في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط 38 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من طن و700 كجم، ونحو 56 ألف قرص مخدر.

من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائري في ضبط 326 شخصًا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب عن هذا المعدن النفيس.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 293 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.

وفي سياق متصل، أكد المبعوث الخاص المكلف بملف الدول العربية بوزارة الخارجية الجزائرية نور الدين عوام، أن متانة منظومة الحماية الاجتماعية لأي دولة تعكس قدراتها على مواجهة ما خلفته جائحة كورونا من آثار اجتماعية وصحية وإنسانية صعبة وتأثيرات بشكل مباشر على كافة فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، خلال مشاركته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والذي انطلق، أمس، ويستمر حتى غدٍ الخميس بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح عوام، الذي يشارك في هذا المنتدى، ممثلًا عن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن الجزائر يعمل على تعزيز منظومة حمايته الاجتماعية، تماشيًا مع الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، مشيرًا إلى أن بلاده "عكفت منذ أمد بعيد على ضمان الرعاية الاجتماعية من خدمات طبية ومساعدات اجتماعية لفائدة مواطنيها دون تمييز".

وتتمحور أعمال هذا المنتدى، الذي يشارك فيه أيضًا أعضاء من البرلمان الجزائري، حول موضوع "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة فيروس كورونا مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

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