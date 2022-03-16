الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

«الصحة» توافق على ضم أعضاء جمعية المؤلفين تحت مظلة التأمين الصحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الموافقة على ضم أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، لمظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير سبل الحياة الكريمة، لكافة المواطنين، وبناء على البروتوكول الموقع بين الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ممثلا عن وزير الصحة والسكان، والدكتور مدحت العدل رئيس مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو».

يستفيد من البروتوكول أعضاء الجمعية من غير المؤمن عليهم اجتماعيا لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير خدماتها شاملة الرعاية الأولية والخدمات العلاجية والتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ والإحالة إلى المستويات الأعلى، عدا الجراحات التجميلية، وزراعة الأعضاء، بذات المعايير التي تقدم لأعضاء النقابات الفنية الأخرى.

وبناء على البروتوكول الموقع، ستصدر الهيئة العامة للتأمين الصحي باستخراج كارنيهات التأمين الصحي للمؤلفين والملحنين والموزعين الموسيقيين، والناشرين، طبقا للقواعد المعمول بها.على أن يقوم أعضاء الجمعية بتسديد مقابل الانتفاع الشهري بخدمات تأمين المرض، إلى جانب المساهمات المنصوص عليها في البروتوكول، من قيمة الخدمات المقدمة لهم.

الصحة اعضاء جمعية المؤلفين التأمين الصحي مظلة البروتوكول

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وائل لطفي

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