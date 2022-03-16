مسلسلات رمضان 2022| كريم عبدالغني يكشف تفاصيل شخصيته في «الاختيار 3»

يخوض الفنان كريم عبدالغني، سباق الدراما الرمضاني 2022، بدور ضابط الأمن الوطني"رامز" في مسلسل "الاختيار 3"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشخصية في الجزء الثاني من المسلسل والذي أذيع رمضان 2021.

وقال عبدالغني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه سيواصل تجسيد شخصية ضابط الأمن الوطني “رامز” الذي يتتبع العناصر الإرهابية تقنيًا.

وتابع: “أنا بدأت التصوير بالفعل، ومكمل بنفس الفريق والشخصية، والأمن الوطني له جزء من الظهور في المسلسل، مؤكدًا أنه سيشارك مع النجوم أحمد عز، وأحمد السقا في العديد من المشاهد”.

الفنان كريم عبدالغني

مسلسل "الاختيار 3"

ويشارك في مسلسل "الاختيار 3"، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

ودخل المخرج بيتر ميمي، معسكر مغلق لإنهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، وانتهى بيتر ميمي مؤخرًا من تصوير البوستر الدعائي للمسلسل، ويقوم حاليًا بعمل مونتاج لعدد من اللقطات الخاصة لطرح البرومو الدعائي للعمل في الأسبوع الثاني من شهر مارس في إطار الحملة الدعائية للمسلسل.

المسلسل في موسمه الثالث يتناول الفترة الحالية، حيث يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، ويتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو وما تبعها من أحداث مهمة مرت على الشعب المصري.