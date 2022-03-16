نائب محافظ القاهرة تناقش مقترح تطوير مسار آل البيت

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا حضره المدير التنفيذي ومديرو التطوير والتسويق والعمليات لمؤسسة مساجد؛ لبحث مقترح تطوير مسارات مزارات آل البيت بالمنطقة الجنوبية والتي تبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى السيدة زينب مارا بعدد من المساجد والأضرحة والمزارات التاريخية التي تعد إرثا حضاريا مميزا.



وقالت نائب المحافظ في لقائها مع فريق عمل مؤسسة مساجد إن الهدف من المشروع الربط بين مزارات آل البيت لنقل الزوار في رحلات يومية تشمل المرور على أشهر أضرحة آل البيت والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.



وأضافت عبدالمنعم أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية تبذل قصارى جهدها للانتهاء من أعمال التطوير طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة من خلال خطة لتحويل شارع الأشراف كنموذج ثان لشارع المعز والذي يضم العديد من المزارات والآثار الإسلامية التي يتم رفع كفاءتها وترميمها حاليا، كذلك رصف الأرضيات بالبازلت ، وتطوير ورفع كفاءة الإنارة وترميم ودهان كافة واجهات العقارات بمشاركة المجتمع المدنى والذي يشارك في تمويل المشروع من خلال رفع كفاءة وتطوير شارع بور سعيد ومحيط مسجد السيدة زينب، وتطوير شارع عبدالمجيد اللبان، وشارع الصليبة حيث تم الانتهاء من مد خطوط الصرف الصحى بالدفع النفقى.



وخلال اللقاء قدم فريق عمل مؤسسة مساجد عرضا لمقترح تطوير مسارات مزارات آل البيت ورفع كفاءتها وكفاءة مساجد آل البيت من خلال تقديم صورة طبق الاصل كمحاكاة لعصر القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيله واستحضار الصورة الذهنية لجميع عناصره تماشيا مع الطابع التاريخي الأثري لهذا العصر وبمواصفات عالمية وأنظمة حديثة ومن خلال تقديم الدعم الإداري والفني وبجودة مستدامة تليق بمكانة المزارات لنشر الوعي للأجيال القادمة بالتعريف بقيمة مساجد آل البيت وتاريخها والسيرة الذاتية لأصحاب هذه المقامات الرفيعة.

وأكد فريق العمل حرصهم على اختيار الألوان المناسبة لطبيعة هذا العصر في كافة أعمال المعمار والمحلات والديكورات واللوجوهات وتذاكر الزيارة الرمزية والأزياء والمطبوعات المختلفة المستخدمة في الدعاية والإعلان بصورة موحدة باعتبارها أداة تعريفية بمشروع مسارات مزارات آل البيت ولخلق رؤية ترسخ في عقول الزائرين داخل مصر أو خارجها حول هذا المشروع .



كما شمل العرض تصورًا لتنفيذ عربات لبيع المأكولات والمشروبات سيتم طرحها لشباب الخريجين لتوفير فرص عمل، مصممة بشكل تاريخي يحاكي التصميمات الموحدة التاريخية لخدمة الزوار أثناء جولتهم، إلى جانب تخصيص أماكن انتظار السيارات وموقف عربات الكهرباء صديقة البيئة للربط بين مزارات المسار وتحديد أهم محطات الرحلة والتى ترتبط بعناصر محاكاة العصر الفاطمي ومنها الحمامات الشعبية بلمسة بسيطة عصرية ومحطة الحرف اليدوية والتراثية للتعريف بها مثل الخيامية والأرابيسك والصناعات النحاسية عن طريق عرض لعملية التصنيع أمام الزوار وصولا لمرحلة المنتج النهائية ليشاهدوا الحرفة والدقة للصناعات اليدوية وبالتالي زيادة تقديرهم قيمة وجودة المنتج وكمصدر فعال في أعمال الترويج السياحي للمشروع وإبراز قيمة مواقعنا التاربخية.



وفي سياق متصل أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ضرورة الإعداد المسبق لأعمال الدعاية والتسويق لهذا المشروع الضخم بالتوازي مع أعمال التطوير التي تتم على أرض الواقع وأن تكون أسعار منتجات الحرف التراثية والخدمات المقدمة بأسعار رمزية مع الإبقاء على المحلات القائمة والتي توجد بمسار الرحلة والمساعدة في رفع كفاءتها مع توفير سيارات للطوارئ والإسعاف السريع ومسارات مرورية لأهالي المنطقة وعمل لوحات إرشادية للتعريف بالمنطقة ومزارات آل البيت، من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.