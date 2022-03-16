الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عميد «تربية رياضية طنطا» يستعرض فنون الدفاع عن النفس مع طالب من ذوى الهمم (فيديو)

عميد كلية التربيه
عميد كلية التربيه الرياضية

استضاف الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا العشرات من طلبة المدارس بمديرية التربية والتعليم في الغربية من ذوى الهمم، على هامش زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لإطلاق مبادرة قادرون باختلاف.

واستعرض عميد تربية رياضية طنطا فنون الدفاع عن النفس من خلال رياضة الكاراتيه، حيث جمعه عرض بأحد الطلاب من ذوى الهمم والذى حصد ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه تم توزيع مئات الطلاب من ذوى الهمم على مختلف الرياضات لاكتشاف قدراتهم ومواهبهم الرياضية لوضع خطط مستقبلية لتنميتها.

وأوضح أن الكلية استقبلت حوالى ٤٠٠ طالب وطالبة من ذوى الهمم من مدارس المحافظة، مشيرا  إلى أن طلاب الكلية قدموا عروضا جديدة ومميزة أثناء زيارة وزيرة التضامن.

وأكد الدكتور علاء حلويش أنه بعد انتهاء الزيارة استضاف الطلاب وتم عمل فقرات ترفيهية وتوزيع عدد من الهدايا عليهم، قائلا: “تلك الفئه لديها قدرات فائقه فى المجال الرياضى وسيتم اكتشاف العديد منهم”. 


 

بالفيديو عميد تربية رياضية طنطا يستعرض الدفاع النفس طالب ذوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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