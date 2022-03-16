الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السبت.. مكتبة تنمية تستضيف فعاليات مناقشة السرايا الصفرا لـ محمد الشماع

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

تستضيف مكتبة تنمية فرع المعادي حفل مناقشة كتاب "السرايا الصفرا.. رحلة في مذكرات مدير مستشفى المجاذيب 1916- 1953"، تأليف الكاتب الصحفي محمد الشماع، وذلك يوم السبت المقبل في تمام السابعة مساءً.

الكتاب الذي صدر عن دار المصري للنشر والتوزيع يناقشه المحاور أحمد أسامة.

يذكر أن كتاب «السرايا الصفرا» هو رحلة في مذكرات الطبيب محمد كامل الخولي، التي نشرها في مجلة «المصور» سنة 1954، وكتب أغلبها أثناء وظيفته كمدير لمستشفى العباسية للصحة النفسية، ودارت في أغلبها عن حالات شاهدها في المستشفى وفي غيرها من الأماكن التي عمل بها، طوال عمله كطبيب نفسي.

وكان الشماع قد قال في تصريح سابق لـ"الدستور":" خلال رحلتي مع المذكرات، والتي أميل إلى تسميتها إلى «مشاهدات»، تتبعت في فصول الكتاب تطور المرض النفسي والعقلي في مصر وعلاجاته المختلفة التي بدأت بالقيد بالسلاسل الحديدية والعلاج بالبخور والأعشاب وقراءة القرآن وصولًا إلى الشكل الكيميائي والعلاجات الجماعية المتاحة حاليًا".

وتابع: "بحثت عن أشهر «البيمارستانات» التي كانت تعالج هذا النوع من المرضى، وكذا خضت في الرحلة طريقًا تاريخيًا نحو شخصيات شهيرة كتب عنها الخولي، منها عبداللطيف عبدالخالق الشاب الذي حاول اغتيال سعد زغلول سنة 1924، وكذلك أحمد كمال سرور أول إذاعي مصري يلتحق بإذاعة بي بي سي البريطانية، وأيضًا سعيد محمد سعيد سفاح السويس الذي ادعى الجنون للهرب من جرائم القتل التي ارتكبها".

من هو محمد الشماع؟

أما عن محمد الشماع، هو صحفي وباحث مواليد أكتوبر 1979، صدر له كتب: «أيام الحرية» و«الشعب يبدي رأيه في كل ما حدث» و«حكايات من دفتر صلاح عيسى»، ويعمل في مؤسسة «أخبار اليوم» ويكتب في عدد من الصحف والمواقع المصرية والعربية، وهو صانع أفلام وثائقية، وله تجربة في كتابة السيناريو بفيلم «هبوط حاد في الدورة الدموية» الذي وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويروس

مكتبة تنمية فرع المعادي كتاب السرايا الصفرا رحلة في مذكرات مدير مستشفى المجاذيب دار المصري للنشر والتوزيع المحاور أحمد أسامة الكاتب الصحفي محمد الشماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

بموافقة وزير الأوقاف.. حمادة هلال ضيف «سيدي أبو الحسن الشاذلي» في المداح 2

الأرصاد تحذر من طقس الخميس: شديد البرودة ليلًا والصغرى 10

الداخلية تواصل توفير السلع في منافذ «كلنا واحد».. 60% تخفيض (فيديو)

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

تسعير الخبز الحر بيد «التموين».. والتطبيق لـ3 أشهر

إصابة 10 فى حادث سير بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

لماذا عيدًا للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

عبد الرحيم طايع

اعتزال شريف إدريس!

جلال حمام

أمريكا والناتو.. في المستنقع الأوكراني

د. القس صفوت البياضى

الأمل عزاء الشعوب واليأس مقبرة الأمم

أسماء محفوظ

امسك ريد فلاج

فيصل شمس

أساطين المجد في تفهيم ولي العهد

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست الإسرائيلى يدعو أعضاءه لحضور خطاب الرئيس الأوكرانى

إسرائيل: عدم إغلاق المعابر مع غزة والضفة الغربية خلال «عيد المساخر»

معاريف: شراء جزر يونانية لنقل الإسرائيليين إليها في الكوراث والحروب