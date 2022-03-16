الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نفحات الشهر الكريم.. السيدة زينب تتزين بفوانيس رمضان (صور)

فوانيس رمضان
فوانيس رمضان

حالة من البهجة والسعادة سيطرت على منطقة السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة، والتي زين شوارعها شوادر ومحال فوانيس رمضان تزامنا مع اقتراب الشهر الكريم، وتنوعت أشكالها وأحجامها لتناسب كافة الفئات والطبقات والأعمار ليجتمع الكل على شراء فانوس رمضان كونه رمزا أساسيا للشهر الكريم.

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فوانيس رمضان

واعتلت الأغاني الرمضانية شوادر الفوانيس وامتزجت بروائح البخور ليبرز مشهد جمالي في رحاب السيدة زينب للعام الثاني على التوالي بعد أن غابت الاحتفالات أثناء جائحة فيروس كورونا عن المصريين ويشهد العام الحالي إقبالا على الشراء تعبيرا عن الفرحة والبهجة.

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فوانيس رمضان

وشهدت شوادر فوانيس رمضان داخل حي السيدة زينب إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الفوانيس، خاصة وأن سوق السيدة زينب تعد من أقدم وأكبر الأماكن المتخصصة في بيع فوانيس رمضان، وحرص العديد من المواطنين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال التسوق بالسيدة زينب من ارتداء الكمامات الطبية واستخدام أدوات التعقيم واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة.

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فوانيس رمضان

وتعتبر الفوانيس من أكثر العادات التي تمثل بهجة بحلول الشهر الكبير سواء للكبار أو الصغار، وفي هذا العام سيطرت حالة من البهجة على منطقة السيدة زينب بالقاهرة، والتي برزت فيها نفحات الشهر الكريم واحتفالات المواطنين.

يقول محمد أحد البائعين بمنطقة السيدة زينب، إن أسعار الفوانيس مختلفة ومتنوعة وفقا لشكل وحجم الفوانيس فالفانوس الصاج يتراوح سعره بين 20 و2000 جنيه، الفانوس الخيامية يتراوح سعره بين 50 و150 جنيها، الفانوس الخيش سعره من 100 إلى 150 جنيها، أما الفانوس الخشب سعره من 35 إلى 100 جنيه.

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فوانيس رمضان

وأضاف طه أحد البائعين بمنطقة السيدة زينب، هناك إقبال كبير على شراء الفوانيس بمختلف أشكالها وأنواعها منذ بداية شهر شعبان، لافتا إلى أن التجار والبائعين يبدأون في افتراش البضائع قبل حلول شهر رمضان فيما يقرب من شهرين.

وأوضح عماد أحد التجار بمنطقة السيدة زينب، أن الاحتفالات في منطقة السيدة زينب تختلف عن أى منطقة أخرى، فعراقة المنطقة تجعل نسائم ونفحات الشهر الكريم تحاوط أرجاء المكان بالكامل.

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فوانيس رمضان
منطقة السيدة زينب فوانيس رمضان الشهر الكريم شوادر الفوانيس بيع فوانيس رمضان رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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