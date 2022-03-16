جامعة المنصورة تنظم اليوم الدولي للفرنكوفونية

احتفلًا باللغة والثقافة الفرنسية..

نظم مركز تطوير الأداء الجامعي بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي بالمنصورة حدث "لماذا الفرنسية" بمناسبة أسبوع الاحتفال باللغة والثقافة الفرنسية الممتد من 13 وحتى 21 مارس وكذلك اليوم الدولي للفرنكوفونية تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة وبريادة الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بحضور الدكتور محمد الحديدي، عميد كلية الطب الأسبق.

وتحدثت دكتوره دينا الشربيني، مدرس الأدب الفرنسي بكلية الآداب ورئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الفرنسي عن أهمية اللغة الفرنسية ومميزات تعلم الفرنسي كالسفر والدراسة بالخارج، ذلك أن اللغة الفرنسية يتحدث بها قُرابة 300 مليون شخص حول العالم؛ وتُعتبر اللغة الأجنبية الأكثر تعلمًا على الإطلاق بعد اللغة الإنجليزية.

وأشار حازم نصر، نائب رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" إلى نشأة المركز الثقافي الفرنسي في تسعينيات القرن الماضي على يد الراحلة الدكتورة فرحة الشناوي، نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية السابقة وكذلك عضو مجلس النواب، وكيف أن هذا الصرح الثقافي قد ساهم بشكل كبير في إثراء الثقافة في مدينة المنصورة كما قدم العديد من فرص بناء القدرات اللغوية بالفرنسية والتي مكنت العديد من الباحثين والباحثات من السفر والتعلم بفرنسا.

وقدم الدكتور محمد الألفي، مدير مركز تطوير الأداء الجامعي عرض عن الخدمات التي يقدمها المركز بوحداته المختلفة وكذلك الشراكات التي قام بها مؤخرا مع جهات مختلفة سوف تكون الشراكة مع المركز الثقافي الفرنسي إضافة جديدة لها.

وأكد الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث على أهمية تعلم اللغات بشكل عام والفرنسية بصفة خاصة كما أشار إلى أن كلوت بك الطبيب الفرنسي المقيم بمصر أثناء فترة حكم محمد علي هو أول من أسس أول مدرسة طبية حديثة بالعالم العربي كما أثرى المكتبة الطبية العربية بالعديد من الكتب الطبية، كما أكد أهمية اللغة والثقافة الفرنسية في الارتقاء بالذوق العام التي يجب أن يكون منهج لكل معلمي ومعلمات اللغة والثقافة الفرنسية.

واختتمت الفعاليات بعرض فيديو قصير لأنشطة المركز الثقافي الفرنسي تلاه عرض تقديمي لخدمات المركز والدورات المختلفة التي يمكن الإلتحاق بها قدمته آية عمر الشناوي مديرة المركز الثقافي الفرنسي. ثم بعد ذلك تم عرض قصص ونماذج لدارسي اللغة الفرنسية الذين تمكنوا من الحصول على منح للسفر والدراسة بفرنسا وقامت الدكتورة بسمة إبراهيم المدرس بقسم اللغات الأجنبية بكلية التربية بمشاركة تجربة سفرها إلى فرنسا مع الحضور.

كما تضمنت الجلسة التالية عرض للمنح المقدمة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا للدراسة بجامعات فرنسية وقدمها الدكتور أحمد فكري مدير مكتب المنح والتعاون الدولي بجامعة المنصورة.

جاء ذلك بحضور وتنظيم فريق عمل المركز الثقافي الفرنسي وهم: سوزي منير، ماليكه عاشور، بسمة رفعت، ولاء محمود، عبد الرحمن مختار، داليا محمود، ندي لطفي، و داليا وديع. ويعد هذا الحدث هو أول تعاون بين المركز الثقافي الفرنسي ومركز تطوير الأداء الجامعي علي أن يتم عقد إتفاقية تعاون مشترك في القريب العاجل.