الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة أوراق بائع خضار إلى المفتى بتهمة قتل رجل أعمال بالقليوبية

محكمة جنايات بنها
محكمة جنايات بنها

أسدلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، الستار على قضية مقتل رجل أعمال بقرية بطا ببنها والمتهم فيها بائعى خضار لسرقة أمواله، بعد أن قدم لهما المساعدة، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق القضية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين قتلا المجني عليه "راشد عبده راشد" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقوا فيما بينهم علي سرقة مسكنه، وتنفيذا لذلك الغرض توجهوا إلى منزله لسابق معرفتهم به وعلمهم باحتفاظه بمبالغ مالية وما أن ظفروا به حتي قام المتهمان بتعصيب عينيه وتطويق عنه بقطعة من القماش "ملاءة" وعاجله الثاني بضربة برأسه بسلاح أبيض"سنجة"، وتوثيقه من يديه وقدميه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا بشأن مقتل راشد عبده راشد 59 عاما صاحب شركة سياحة داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وكشفت تحريات المباحث إلى أن مرتكبي الحادث هما "إيهاب.ب"عاطل  السابق اتهامه في قضيتي "سلاح وسرقة مسكن" مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس "تبديد وإيصال أمانة ومبان" و"هيثم.ح" عاطل السابق اتهامه في عدد قضيتي "مخدرات" مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بصحتها حيث قرر الأول علمه بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه وقيامه بالاحتفاظ بمبالغ مالية، نظراً لإقامته وزوجته وأنجاله خارج البلاد لفترات طويلة، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ وفي سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم الثاني على تنفيذ مخططهما الإجرامي.

ويوم الحادث توجها لمسكن المجنى عليه وقاما بالصعود للشقة عن طريق تسلق مواسير المياه ودخلو الشقه من نافذة شباك الحمام، ولدى استشعار المجنى عليه بوجود حركة غربية داخل الشقة حاول الصياح إلا أن المتهمين قاما بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب باليد عدة مرات على رأسه محدثين إصابته المشار إليها بنشابة خشبية وخنقه بلف حبل حول عنقه حتى تأكدا من مفارقته الحياة، ثم قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول والاستيلاء على خزينة صغيرة الحجم عثرا بداخلها على مبلغ 25 ألف جنيه مصري وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه وقاما بالتخلص منها والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والأداة الخشبية المستخدمة بإلقائهم بمياه نهر النيل.

وأضاف المتهم الأول بتقسيم المبلغ المالي المستولى عليه بينه والمتهم الثاني وإنفاقه على ملذاتهما وبمواجهة المتهم الثاني أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأيد مضمون

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فى فقه الأزمة

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