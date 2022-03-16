الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تكريم المشاركين بمعرض إنسان في ختام الفعاليات «صور»

تكريم المشاركين بمعرض
تكريم المشاركين بمعرض "إنسان"

استضافت قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون مساء أمس الثلاثاء، تكريم المشاركين بمعرض “إنسان”، تحت إشراف الفنانة التشكيلية دكتور نسرين فايق.

تكريم المشاركين بمعرض "إنسان"

تم تكريم المشاركين بالمعرض ومجموعة من الشخصيات العامة التى ساهمت فى إنجاح المعرض وفكرته وهدفه بتقديم شهادات التقدير، وعلى رأسهم اللواء هشام فرج وكيل وزارة الثقافة الأسبق، الإعلامي الكبير جمال الشاعر، الفنان شادى سرور مدير مركز الهناجر للفنون، والأستاذة رانيا الشامى مدير العلاقات العامة والإعلام. 

تكريم المشاركين بمعرض "إنسان"

وجاءت كلمة "إن للإنسان خبايا واسرار تترسب و تتخبئ فى العقل البشرى هو نفسه لا يعلمها عن ذاته إلا عندما يستصدم بالعراقيل التى تعوق أهدافه وأحلامه، حتى إذا حققها يجد ما بداخله من صراع بين الشر و الخير، الفرح و السعادة، القوة والضعف وهو نتاج ما مر به فى حياته منذ نعومة أظافره، حتى يصل إلى شط هادئ مستقر فى سن متقدمة من العمر وهذا ما ستراه فى رحلتنا عبر الذات والنفس البشرية لمجموعة من الفنانين هم 27 فنانا وفنانة في الفترة العمرية من 69 حتى سن 8 أشهر، رغم اختلاف أعمارهم وخلفياتهم الاجتماعية اجتمع بينهم التعبير من خلال الفن التشكيلي كلَُ بأدواته من فرشاة وألوان وخامات مختلفة ومساحات متنوعة الأحجام، ليغرق كل منهم فى عالمه الخاص الذى أعاد اكتشافه بنفسه فأطلق العنان بكل حرية وشغف لرحلته للبحث عن ذاته معلنا ذلك بكل صراحة للمتلقى من الجمهور ليعكس ما بداخله على الملأ.

تكريم المشاركين بمعرض "إنسان"

يذكر أن حفل حضر الختام و التكريم الدكتورة هالة علم الدين، الأستاذة أنس الوجود رضوان، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف.

تكريم المشاركين بمعرض إنسان الفنانة التشكيلية د نسرين فايق جمال الشاعر الفنان شادى سرور مدي رانيا الشامى

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