إخلاء سبيل المتهم في واقعة «الفيديوهات» بالعجوزة

أمرت نيابة الجيزة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل مسئول مكتب لاستقطاب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو ونشرها على أحد التطبيقات دون تراخيص رقابية مقابل مبالغ مالية بالعجوزة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن الواقعة بأن التطبيق الخاص به، لديه كافة التراخيص، وهو عبارة عن تطبيق يبث من خارج القاهرة.

وتابع المتهم: بعمل فيديوهات عادية ولدي شركة أيضا في القاهرة، وهدفها استقطاب الفتيات والشباب لبث تلك الفيديوهات عبارة عن فيديوهات ترفيهية، وكانت شروط الشركة في البث، أن الفيديوهات لا تحتوي على « فيديوهات عري، أو ديني، أو سياسي».

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

أكدت معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص و شقيقه بإنشاء وإدارة مكتب "كاستنج وإنتاج فنى" بالعجوزة بالجيزة "منتهى التراخيص" واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب إلى مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازاة رقابيًا وإيهامهم بفرصة التحاقهم بأعمال سينمائية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من المشتركين.

كما تبين أيضا إدارة كيان وهمى يقوم من خلاله باستقطاب الفتيات من المترددات على إحدى الشركات للعمل فى مجال صناعة المحتوى عبر الظهور فى لقاءات فيديو وقتية تفاعلية (لايف) مع الجمهور عبر أحد التطبيقات مقابل الحصول على مبالغ مالية تحصل الشركة على نسبة منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب وضبط المدير المسئول، وبتفتيش المكتب تم ضبط (وحدة مونتاج) وأيضا ضبط (هاتف محمول) يحتوى على آثار ودلائل للعديد من المراسلات من المشتركين بالتطبيق، وأيضا صور تحقيق شخصية وإيصالات لتحويلات مبالغ مالية عبر أحد تطبيقات تحويل الأموال نظير رواتبهم وتحقيق نسب مشاهدة عالية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكابه المخالفات المنسوبة له بالمشاركة مع مالكى المكتب والشركة وقيامه باستقطاب الفتيات المترددات على المكتب لعمل بث مباشر مع الجمهور من الشباب وأثناء تحقيقهن نسب مشاهدة عالية يحصلن على مكافآت مالية بالعملات الرقمية يتم تحويلها إلى عملة أجنبية.