الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات سرقة مبالغ مالية من سكن سيدة بالأهرام

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط المتهمين بسرقة مبالغ مالية من مسكن سيدة في الأهرام.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام من سيدة يفيد سرقة مسكن إحدى السيدات بحى حدائق الأهرام بدائرة القسم، وما قررته باكتشافها أن باب المطبخ المُطل على الحديقة مفتوح وأن الخزينة المتواجدة بدولاب غرفتها مفتوحة وبها مفتاحها وسرقة مبالغ مالية وبعض الأوراق الشخصية من داخلها كما أضافت بأنها كانت تحتفظ بمفتاح الخزينة داخل حقيبة بالدولاب.

توصلت جهود فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان “أحدهما يعمل طرف المجني عليها”.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث اتفقا على سرقة المُبلغة وفي سبيل ذلك قام الأول بإعطاء نسخة من مفاتيح باب المطبخ للمتهم الثاني وأطلعه على مكان الخزينة ومفتاحها وموعد خلو المسكن محل الواقعة وارتكب المتهم الثاني الواقعة على النحو المتفق عليه.

كما أرشدا عن كافة المسروقات مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية حدائق الأهرام مديرية أمن شخص الامن العام القانون مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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