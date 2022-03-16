الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مصنعين ومخزنين بداخلهما 54 طن مواد مجهولة بالقليوبية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت شرطة البيئة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنعين ومخزنين بداخلهما 54 طن مواد مجهولة المصدر، في القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن غير مرخصة فى مجال إنتاج وتعبئة المواد الغذائية والمنظفات والمطهرات المنزلية والمعطرات المغشوشة بنطاق مديرية أمن القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط مصنعين ومخزنين "بدون ترخيص" يتم خلالها إنتاج وتعبئة المواد الغذائية والمنظفات والمطهرات المنزلية والمعطرات المغشوشة.

كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها، وقد بلغ إجمالى المضبوطات 54,5 طن مواد خام عبارة عن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنتج نهائى لمنتجات بلاستيكية معبأة داخل 1020 كرتونة بداخلها "10000 مكتب أطفال، 500 علامة تجارية" منسوب إنتاجها لشركة وهمية، 17 طن مخلفات إلكترونية خطرة عبارة عن "هوائيات محطات كابلات فايبر، كبائن شبكات محمول، أطباق شبكة محمول"، 20,7 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات ومعطرات مغشوشة ومقلدة بدون بيانات، 33,5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر عبارة عن "أرز، سكر، ردة، عدس، ملح، عصير".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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فى فقه الأزمة

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