إصابة 4 فى انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب 4 أشخاص اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، فى طريق السلام - بلبيس، أمام المظلات.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من “ رضا ع.ال” 65 سنة، مقيم ههيا، بمحافظة الشرقية، بكدمات بالظهر، و“محمد.ح.ال”، 42 سنة، مقيم ههيا بمحافظة الشرقية، بكدمات بالصدر، و“ عبير.م.ع” 48 سنة، مقيمة بنى عامر، دائرة مركز الزقازيق، بكدمات وسحجات، و“أمينة.ص.ع”، 40 سنة، مقيمة بنى عامر، مركز الزقازيق، بكدمات وسحجات.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة.