الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تغريم صحفية روسية قطعت نشرة أخبار مذاعة على الهواء ونددت بالحرب على أوكرانيا

صحفية روسية تندد
صحفية روسية تندد بالحرب على أوكرانيا

ذكرت محكمة روسية أنها قضت بتغريم امرأة 30 ألف روبل (280 دولارا)، لإدانتها بمخالفة قانون الاحتجاجات بعدما قطعت نشرة أخبار كانت مذاعة على الهواء في التلفزيون الرسمي ونددت بالحرب في أوكرانيا.

 

ورفعت مارينا أوفسيانيكوفا، وهي صحفية في القناة الأولى في التلفزيون الروسي "تشانيل أون"، لافتة خلال قراءة نشرة الأخبار على القناة الأولى، الاثنين، مرددة شعارات تدين الاجتياح الروسي لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير.

 

وكُتب على اللافتة باللغتين الإنجليزية والروسية: "لا للحرب.. أوقفوا الحرب.. لا تصدقوا الدعاية.. إنهم يكذبون عليكم هنا".. في حين لم تكن عبارة أخرى بدا أنها "الروس ضد الحرب" واضحة تماما.

 

ويتبع التلفزيون الحكومي نهج الكرملين بأن روسيا اضطرت للتحرك في أوكرانيا لنزع سلاحها و"تخليصها من النازيين"، والدفاع عن المتحدثين بالروسية هناك من "الإبادة الجماعية".

 

ونددت أوكرانيا ومعظم دول العالم بذلك باعتباره ذريعة زائفة لاجتياح بلد ديمقراطي.

روسيا أوكرانيا روسي احتجاجات المتحدث

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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