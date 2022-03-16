تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

تشهد جميع محافظات مصر حالة من الطقس غير المستقر، وموجة من الصقيع والبرد، وتكثر عمليات البحث عليها عبر المحرك العالمي "جوجل"، بعدما أعلنت "الهيئة العامة للأرصاد الجوية" عن التوقعات لحالة الطقس اليوم الأربعاء الذي يوافق 16 مارس عام 2022، وستشهد استمرار في الانخفاض بدرجات الحرارة مع حدوث انعدام بفرص سقوط المطر على جميع محافظات مصر، وحدوث نشاط للرياح بجنوب سيناء والسلاسل لجبال البحر الأحمر وأيضا جنوب الصعيد فقط.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى، وعلى الوجه البحري سيكون باردا بالسواحل الشمالية ووسط سيناء، ويكون مائلا للدفء بجنوب سيناء، ومائلا للدفء بسلاسل جبال البحر الأحمر، و مناطق شمال وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون غائم جزئياً بمحافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجة البحري وعلى السواحل الشمالية ومحافظة سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون مشمس على الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 ببعض المحافظات

محافظة القاهرة العظمى 17 والدرجة الصغرى 9

محافظة الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10

محافظة وادي النطرون العظمى 17 والصغرى 9

محافظة المنوفية العظمى 17 والدرجة الصغرى 9

محافظة دمنهور العظمى 16 والصغرى 9

محافظة بورسعيد العظمى 16 والدرجة الصغرى 10

محافظة دمياط العظمى 16 والصغرى 10

محافظة الشرقية العظمى 17 والدرجة الصغرى 9

محافظة الدقهلية العظمى 16 والصغرى 9

محافظة الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 8

محافظة السويس العظمى 17 والدرجة الصغرى 9

محافظة المنيا العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجات

محافظة قنا العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة