«الأرصاد» توضح موعد انتهاء موجة الطقس البارد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد تحسن الأحوال الجوية وانتهاء موجة الطقس البارد.

وقالت الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تتجه الحرارة نحو الاعتدال بداية من الغد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال غرب الجمهورية.

ليكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية ولطيفا على شمال الوجه البحري وشمال الصحراء الغربية، بينما يكون الطقس دافئا على جنوب الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

بينما ترتفع الحرارة على وسط وجنوب الصعيد والبحر الأحمر ليكون الطقس مائلا للحرارة على وسط الصعيد وساحل البحر الأحمر وحار على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر تسجل القاهرة 23 درجة وأسوان 26 درجة.

يتعمق الاعتدال إلى باقي أنحاء الجمهورية ويسود نهارا طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة وشمال ووسط سيناء والواحات، بينما يكون الطقس لطيفا على شمال ووسط الصعيد ومدن البحر الأحمر ودافئا على جنوب الصعيد. وتسجل القاهرة 25 درجة.

أما بالنسبة لحركة الرياح فسوف تكون قوية بهبات عاصفة على مرتفعات جنوب سيناء تحديدا سانت كاترين وضواحيها وتصل سرعه الهبات لـ75 كلم/س مع إثارة قوية للأتربة.

وهبات قوية للرياح المثيرة للأتربة على غرب خليج السويس سلاسل جبال البحر الأحمر الشمالية وتتراوح الهبات بين 65~70 كلم/س.

وتنشط الرياح على وسط وجنوب الصعيد والوادي الجديد مع إثارة خفيفة للأتربة والنشاط غير قوي وسرعة الهبات حوالي 45 كلم/س مع نشاط نسبي غير مؤثر على باقي انحاء الجمهورية.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط ستكون مضطربة وخاصة البحر المتوسط بشكل كلي ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2,5 ألى 3 متر يصل الى 3,5 متر أمام الساحل الغربي ويميل البحر الأحمر للإضطراب تدريجيا وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1,5 إلى 2 متر.