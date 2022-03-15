يبحث العديد من المواطنين عن موعد انتهاء موجة الصقيع وتحسن الأحوال الجوية، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها مستمرة حتى آخر الأسبوع الجاري.

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء موجة الصقيع

ومن جانبه، قال محمود شاهين رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الصقيع مستمرة ولكنها تبدأ في الانخفاض بداية من غدا الأربعاء.

حيث قال في تصريح لـ«الدستور»: بداية من غد الأربعاء ستتغير حالة الطقس على مختلف المحافظات، وستشهد البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 4 درجات.



واستكمل: تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد فرص أمطار خفيفة على القاهرة، مشيرًا لوجود حالة من الرياح النشطة على الوجه البحري.

ووفقا لما أعلنته الهيئة، تستمر الأجواء الشتوية المستقرة على أغلب الأنحاء خاصة بعدما انخفضت الحرارة الصغرى الليلة بمعدل حوالي درجة جديدة، وتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة نهارًا على كافة الأنحاء الشمالية مع استمرار ظهور الغيوم الشتوية المتقطعة، وباردة إلى مائلة للبرودة على وسط وجنوب الصعيد نهارًا.

بينما تكون الأجواء ليلًا شديدة البرودة إلى قارسة على كافة الأنحاء خاصة مع حلول أوقات منتصف الليل والأوقات المتأخرة والصباح الباكر.

وتتهيأ فرص الأمطار من جديد على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط بشكل عشوائي دون تحديد منطقة بعينها ولكن بعكس اليوم فتبدأ الفرص تتهيأ ما بين الفترات الأخيرة من مساء نهار الإثنين وحتى فترات منتصف الليلة.

ومع يوم الثلاثاء تتركز بشكل عشوائي عند السواحل الشمالية الشرقية، في بعض المناطق من دمياط أو بورسعيد أو شمال سيناء ولكنها في كل الأحوال أمطار لا تؤثر على الحركة رغم غزارتها أحيانًا أثناء الهطول، وقد تمتد الأمطار بشكل خفيف على أماكن محدودة جدًا من إجمالي محافظات الوجه البحري دون تأثير.

بينما تستمر الرياح النشطة على أغلب أنحاء الجمهورية والتي من دورها زيادة الشعور بشدة برودة الطقس بسبب اصطحابها بكتل هوائية قطبية في طبقات الجو العليا.

ومع مساء الثلاثاء اليوم تبدأ مرحلة جديدة من الانخفاض في درجات الحرارة على وسط، وجنوب الصعيد بشكل أخص، حيث تتراجع الحرارة بمعدل حوالي 3 درجات تقريبًا وتقف على حاجز العشرين تقريبًا في أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.