الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استئناف العمل بمشروع الصرف الصحى بعزبة المخاضة الشرقية بالإسماعيلية

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بمشروع مد خدمة الصرف الصحي لعزبة المخاضة الشرقية، ضمن مشروع صرف صحي توابع قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، بداية من غدًا الأربعاء ١٦ مارس. 

وكان المشروع متوقفًا منذ شهر ديسمبر سنة ٢٠١٥، لاعتراض الأهالى علي تنفيذ أعمال ربط شبكات الصرف الصحي بعزبة المخاضة الشرقية، لربطها على شبكة الانحدار لعزبة السعيدية الشرقية، مما أدى إلى توقف المشروع لفترة كبيرة من الزمن، وذلك لمرور الخط أمام منازلهم. 

وفي عام ٢٠١٨، تم تعديل مسار الخط مره أخرى حتى يتم تنفيذ المشروع، ولكن تم اعتراض الأهالي مجددًا وتوقف المشروع لعدم تمكن الشركة المنفذة من استلام الموقع.

وشكل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لجنة للتفاوض مع المواطنين والجلوس معهم والتعرف على احتياجاتهم وأسباب اعتراضهم على مد خط الربط، وبالفعل نجحت اللجنة في إنهاء التفاوض مع المواطنين واستكمال المسافة المتبقية بطول ٤٠٠ متر لنهو أعمال المشروع، وتم تسليم الموقع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وقامت شركة المقاولون العرب، والشركة المنفذة للمشروع بتجهيز المعدات فى موقع العمل، على أن يبدأ استئناف العمل بالمشروع من غدًا الأربعاء.

والمشروع عبارة عن تنفيذ شبكات انحدار بطول ١٠ كم مواسير أقطار مختلفة قطر ٢٠٠ مم، وحتى ٥٠٠ مم بتكلفة ١٥ مليون جنيه، ومن المتوقع نهو الأعمال المتبقية خلال ٣ شهور، ليجني المشروع ثماره ويتم الاستفادة من الاستثمارات المنفقة وخدمة عدد من السكان يصل إلى ١٢ ألف نسمة، في نطاق ٥٠ كم مربع.

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