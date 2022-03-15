رئيس تونس يبحث مع وزير الدفاع الإيطالى سبل التعاون العسكرى

بحث رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، مع وزير الدفاع الإيطالي، سبل التعاون العسكري بين البلدين.

وأكّد رئيس الجمهورية التونسية، خلال هذا اللقاء، حرص تونس على مزيد من ترسيخ روابط الصداقة التاريخية التي تجمعها بإيطاليا والتي تجلّت في الفترة الماضية من خلال الدعم المتبادل لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19، وتطوير آليات التعاون والشراكة في كافة المجالات، فضلًا عن تعزيز سنة التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين، وذلك وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية مساء اليوم.

ومن جانبه، أثنى وزير الدفاع الإيطالي على عمق العلاقات التونسية الإيطالية ومتانتها، وجدّد الإعراب عن تمسّك بلاده بدعم تونس ثنائيًا وعلى المستوى الأوروبي ولدى المنظمات الدولية المانحة، والوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات التي تواجهها.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى مواضيع تتصل بالتعاون العسكري بين البلدين في إطار انعقاد الدورة 23 للجنة العسكرية التونسية الإيطالية، ومعالجة مسألة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة جديدة مشتركة، علاوة على تبادل وجهات النظر بخصوص مسائل إقليمية ودولية راهنة ذات الاهتمام المشترك.