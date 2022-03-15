رئيس شعبة المخابز يكشف سعر رغيف الخبز الحر

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن تدخل الرئيس السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم من شأنه ضبط سعر البيع والحد من التلاعب في قوت المواطنين.

سعر رغيف الخبز الحر

وأضاف حماد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد: “أعتقد أن وزن الرغيف الحر ممكن يكون 90 جرامًا في العيش الحر، وهيكون زي المدعم 90 جرامًا، وسعر رغيف الخبز الحر سيكون 75 قرشًا”.

واجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم".

موقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

وعرض وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكداً توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين، ووجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

واطلع الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار، كما وجه السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.

كما وجه الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.