الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: توقيع غرامة مالية على المخابز وإنذار بالغلق فى حالات نقص أوزان الرغيف

الخبز البلدي
الخبز البلدي

اهتمت وزارة التموين والتجارة الداخلية برغيف الخبز البلدي ووضعت له مواصفات قياسية محددة  وهو الوزن للرغيف الواحد لا يقل عن 90 جرام وقطره 18 سنتمتر ليحصل المواطن على رغيف ذات جودة عالية.

 

ثلاث عقوبات بنقص أوزان الرغيف 

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثلاث عقوبات مغلظة على أصحاب المخابز البلدية في حال المخالفات التموينية التي تتمثل في  نقص وزن الرغيف في الحالات الآتية:

العقوبة  الأولى: تشمل  توقيع غرامة مالية ما بين 500 جنيه وتصل الى 1000 جنيه في حال نقص الوزن للرغيف الواحد من 10 جرام إلى 20 جرام والتكرار في نقص الوزن للرغيف الواحد.

بالإضافة إلى غرامة مالية 2000 جنيه لنقص الوزن من 20 جرام لـ 30جرام. 

 

 العقوبة الثانية: توقيع غرامة مالية ما بين 1000 جنيه الى 2000 جنيه على كل صاحب مخبز يقوم بنقص الوزن من 20 جراما إلى 30 جراما وفي حالات التكرار  لنقص وزن الرغيف.

 

 العقوبة الثالثة: يتم إيقاف المخبز لمده شهر إلى لمدة ثلاثة أشهر وإنذار بالغلق في حال نقص وزن الرغيف 30 جراما فأكثر.

 

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تقوم بحملات رقابية مكثفة على المخابز من خلال مفتشي التموين للتاكد من المواصفات القياسية والجودة العالية ووزن الرغيف عن 90 جرامًا للرغيف الواحد بفارق 10جرامات إلى 30 جرامًا يتم تحرير محاضر في هذه المخالفات التموينية.

 

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تقوم بالإنتاج للرغيف الخبز  ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا على مستوى المحافظات ويحصل كل مواطن مستفيد من البطاقة التموينية على خمسة أرغفة يوميا و150 رغيف شهريا وعلى سلع بديلة للخبز في حال توفير رغيف الخبز فئة الخمس قروش يحصل المواطن على فارق نقاط الخبز بواقع 10 قروش على كل رغيف في مقابلها سلع حرة من خلال بقالي التموين أو مشروع جمعيتي أو مجمعات الاستهلاكية.

المخابز وزارة التموين التجارة الداخلية غرامة وزن مخالفات ايقاف المخالفات نقص الوزن 500 جنية الغلق صاحب مخبز

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

ألمانيا.. وفاة أول منقذ في عملية الدهس بسوق عيد الميلاد فى برلين عام 2016

التموين: توقيع غرامة مالية على المخابز وإنذار بالغلق فى حالات نقص أوزان الرغيف

قرية عراقية فى الصحراء بدون ماء وكهرباء منذ أكثر من قرن

على شعبان: منتخب مصر لقصار القامة حصل على أجمل روح رياضية فى البطولة

استقرار سعر صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخلاف على مقابل ممارسة الرذيلة وراء مقتل شابين فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى