التموين: توقيع غرامة مالية على المخابز وإنذار بالغلق فى حالات نقص أوزان الرغيف

اهتمت وزارة التموين والتجارة الداخلية برغيف الخبز البلدي ووضعت له مواصفات قياسية محددة وهو الوزن للرغيف الواحد لا يقل عن 90 جرام وقطره 18 سنتمتر ليحصل المواطن على رغيف ذات جودة عالية.

ثلاث عقوبات بنقص أوزان الرغيف

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثلاث عقوبات مغلظة على أصحاب المخابز البلدية في حال المخالفات التموينية التي تتمثل في نقص وزن الرغيف في الحالات الآتية:

العقوبة الأولى: تشمل توقيع غرامة مالية ما بين 500 جنيه وتصل الى 1000 جنيه في حال نقص الوزن للرغيف الواحد من 10 جرام إلى 20 جرام والتكرار في نقص الوزن للرغيف الواحد.

بالإضافة إلى غرامة مالية 2000 جنيه لنقص الوزن من 20 جرام لـ 30جرام.

العقوبة الثانية: توقيع غرامة مالية ما بين 1000 جنيه الى 2000 جنيه على كل صاحب مخبز يقوم بنقص الوزن من 20 جراما إلى 30 جراما وفي حالات التكرار لنقص وزن الرغيف.

العقوبة الثالثة: يتم إيقاف المخبز لمده شهر إلى لمدة ثلاثة أشهر وإنذار بالغلق في حال نقص وزن الرغيف 30 جراما فأكثر.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تقوم بحملات رقابية مكثفة على المخابز من خلال مفتشي التموين للتاكد من المواصفات القياسية والجودة العالية ووزن الرغيف عن 90 جرامًا للرغيف الواحد بفارق 10جرامات إلى 30 جرامًا يتم تحرير محاضر في هذه المخالفات التموينية.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تقوم بالإنتاج للرغيف الخبز ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا على مستوى المحافظات ويحصل كل مواطن مستفيد من البطاقة التموينية على خمسة أرغفة يوميا و150 رغيف شهريا وعلى سلع بديلة للخبز في حال توفير رغيف الخبز فئة الخمس قروش يحصل المواطن على فارق نقاط الخبز بواقع 10 قروش على كل رغيف في مقابلها سلع حرة من خلال بقالي التموين أو مشروع جمعيتي أو مجمعات الاستهلاكية.