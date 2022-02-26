السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«ملكة الحواوشي» أم حمزة.. تعلمت الجزارة وأضافت لمساتها على «الرغيف الشعبي» (فيديو)

أم حمزة
أم حمزة

تقف بجانب الفرن وطولتها الخشبية لتحضير أشهى رغيف حواوشي بشبرا مصر حتى أطلق عليها سكان المنطقة "ملكة الحواوشي" أم حمزة قصه كفاح دامت خمس سنوات بعدما توفي زوجها وترك لها أربع أبناء دون أملاك أو دخل ثابت يعولها علي تربيتهم. لتبدأ قصه كفاحها بالعمل في محل جزارة ثم تستقل عن مهنة الجزارة بتحضير الحواوشي علي أحد أرصفة شوارع روض الفرج وبجانبها فرنها الخاص.

274502215_640419867240990_5905983405496996309_n
لحواوشي

12 ساعة على عربة الحواوشي

التقت" الدستور" مع أم حمزة وتحدثت عن عملها قائلة: "أنا بحب شغلي جداً وأولادي فخورين بيا" تقف ملكة الحواوشي ما يقارب الـ12 ساعة يومياً أمام طولتها الخشبية والفرن للبحث عن رزق أطفالها الأربعة أكبرهم دكتورة وأصغرهم طالب في الصف الثاني الابتدائي، ترسم علي وجهه ضحكة تخطف أنظار زبائنها "أنا بحب شغلي علشان كده بستقبل الناس وأنا مبسوطة".

ابتكارات جديدة في تحضير الحواوشي 

أضافت "أم حمزة" مكونات جديدة  في تحضير الحواوشي مثل  الجبن والبسطرمة والخضار كما أنها أدخلت الطواجن الذي أدهش كل الزبائن بسبب جودة اللحوم المستخدمة في التحضير"أنا اللي بعمل كل حاجة وبختار اللحمه والتوابل بنفسي"، تستعين دائماً بأبنائها في تحضير الحواوشي والعمل بعد الإنتهاء من يومهم الدراسي.

أبناء "أم حمزة" هم الداعم الأول لها 

لا تنظر "أم حمزة" للانتقادات التي تواجهها يومياً بل تأخذ منها ما يجعلها أقوي لتستمر في طريق كفاحها كما أن أبنائها الداعم الأول لها وتستمد قواها  من نظره الفخر التي ترتسم علي أعينهم "لما بشوف أولادي فخورين بيا بكمل يومي وأنا كلي تفائل" تختتم حديثها متمنية أن تمتلك محلا خاص بها وأن تمتلك سلسلة مطاعم باسم ملكة الحواوشي، كما تمنت أن يتم أبنائها دراستهم الجامعية.

274612088_1008716936392689_2636937649648487555_n
الفرن رغيف حواوشي ملكة الحواوشي أم حمزة أربع أبناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك السبت 26-2-2022

إلزام ابنة الفنان رشوان توفيق برد مبلغ 893 ألف جنيه

إحالة طالب جامعي للجنايات بتهمة قتل طفلة ودفنها في بلاعة صرف بكرداسة

الرئيس الأوكرانى: أسلحة ومعدات من شركائنا فى طريقها لـ أوكرانيا

سلطات كييف تحذر مواطنيها من القتال الدائر فى الشوارع

السلطات الأوكرانية: القوات الروسية أطلقت صاروخًا أصاب مبنى سكنيًا فى كييف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

بعد إدانة تل أبيب لهجماتها.. «الخارجية» الروسية تستدعى السفير الإسرائيلى

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال