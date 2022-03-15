موسكو: نص اتفاقات إحياء الصفقة النووية مع طهران صار فى مراحله الأخيرة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن العمل مستمر على وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاقات إحياء الصفقة النووية مع إيران.

وقالت زاخاروفا إن مجموعة الإجراءات الرامية إلى استئناف الصفقة تستند إلى مبدأ كانت تدافع روسيا عنه ويتمثل في العودة المتقابلة والمتزامنة لإيران والولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود الصفقة النووية وفقًا للمعايير والجداول المتفق عليها مسبقًا، وفقًا لروسيا اليوم.

ولفتت زاخاروفا إلى أن مناقشة عدد من الجوانب المبدئية والحساسة جدًا لم تختتم بعد والعمل جارٍ على وضع اللمسات الأخيرة على النص.

وأعربت المسئولة الروسية عن أمل موسكو أن يدرك زملاء روسيا الغربيون حجم المسئولية التي تقع على كاهلهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المحادثات الجارية في فيينا حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة لبرنامج إيران النووي دخلت المرحلة الختامية، مضيفًا أن موسكو ستطور تعاونها مع طهران حتى في ظل العقوبات غير الشرعية المفروضة على روسيا.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي، إن المباحثات التي أجراها مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان تناولت عدة موضوعات مهمة من بينها سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات على ضوء الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه جرى التطرق أيضًا خلال المباحثات مع نظيره الإيراني إلى الأوضاع في أوكرانيا واليمن وسوريا وأفغانستان، معربًا عن شكره للموقف الإيراني المتوازن تجاه العملية العسكرية الخاصة في كييف.

وشدد لافروف على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى المسار القانوني؛ لإحياء اتفاقية الملف النووي الإيراني، بما يعود بالمنفعة على بلدان المنطقة.

أكد لافروف، أن موسكو لن تقوم بفرض أي عقوبات على طهران لكبح تقدمها إلى الأمام في إشارة إلى برنامج إيران النووي.