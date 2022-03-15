الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل محادثات روسيا وأوكرانيا

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، إذ أدت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى خفض الطلب على أصول الملاذ الآمن بينما تتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وهو ما يزيد من الضغوط على المعدن الأصفر.


وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.36 بالمئة إلى 1924.50 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ أول من مارس الجاري عند 1913.10 دولار.


وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1929.70 دولار.
 

وقال ريكاردو إيفانجيليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز "تأثر الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب آمال، وإن تبدو ضعيفة، بأن تؤدي المحادثات بين أوكرانيا وروسيا إلى خفض التصعيد".
 

ومن المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأمريكي في نهاية اجتماعه، الذي يستمر ليومين، غدًا الأربعاء رفع تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.
 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 2426.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل أمس الإثنين أضعف جلسة له في عامين مع انحسار مخاوف الإمدادات، وانخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.96 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 3.5 بالمئة إلى 993.96 دولار.

وفي سياق متصل، انخفض الذهب الأسبوع الماضي، إذ زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم، لكن الأسعار تتجه لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1984.91 دولار للأوقية (الأونصة).

المعدن الأصفر اطلاق النار الذهب روسيا وأوكرانيا أسعار الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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