الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التايجر ورقصة عيد ميلادها الأبرز.. أسباب تصدر عبير صبري تريند جوجل

عبير صبري
عبير صبري

تصدرت الفنانة عبير صبري، تريند جوجل بعد الاحتفال بعيد ميلادها، بعدما نشرت صور لها من الاحتفال عبر حسابها على «إنستجرام».

رقصة عيد ميلاد عبير صبري وراء تصدرها التريند 

ونشرت عبير مقطع فيديو وهي ترقص خلاله من الاحتفال بعيد ميلادها وكتبت قائلة: "مفاجأة احتفال بعيد ميلادي عملتهولي حبيبتي ريهام حجاج واحنا في تصوير يوتيرن ميرسي ياريكو بحبك اوي وميرسي كل كرو مسلسل يوتيرن وربنا ينجحنا نجاح كبير" . 

كما نشرت بعض الصور الخاصة بها من جلسة تصوير جديدة وعلقت عليها: "عيد ميلادي النهارده كل سنة وانا طيبة ربنا يبعتلي أيام حلوه ويريح بالي، برج الحوت".

وقام عدد من النجوم بتهنئة «عبير» بعيد ميلادها ومن ضمنهم الفنان خالد انور الذي كتب: "كل سنة وانتي طيبة ودايما قمر"، وكتب محمد محمود عبدالعزيز: "كل سنة وانتي طيبة يا بيرو"، وكتبت مي سليم : "كل سنة وانتي طيبة وبخير وعقبال مليون سنة" .

وكتبت حلا شيحة: "كل سنة و انتي طيبة بيرو"، بينما كتبت الفنانة روجينا: "بحبك يا قمر"، أما الفنانة سوسن بدر فكتبت:" كل سنة وانتي طيبة يا أطيب قلب وربنا يرزقك كل اللى تتمنيه يا حبيبتي".

وعلق مجدي كامل قائلا: "كل سنة وانتي طيبه وبخير وعقبال مليون سنة في سعادة وهنا".

قنوات عرض مسلسل «يوتيرن» فى رمضان ٢٠٢٢

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

بعد تصدرها «التريند».. تصريحات لـ عبير صبري أثارت جدلا

يذكر أن عبير صبري شاركت كضيفة شرف مؤخراً فى مسلسل "أنا وهي" الذي تم عرضه على قناة cbc من 18 حلقة، والعمل تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.

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فى فقه الأزمة

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التايجر ورقصة عيد ميلادها الأبرز.. أسباب تصدر عبير صبري تريند جوجل

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