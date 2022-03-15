وفد «التنسيقية» يتفقد الخدمات بمركز أبنوب ويلتقى محافظ أسيوط (صور)

زارت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الحزاب والسياسيين، محافظة أسيوط، في مستهل جولة وفد من شباب التنسيقية إلى محافظات الصعيد، يضم محمد كمال أبوحطب وأحمد محروس الشريف.

والتقى وفد التنسيقية اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لطرح عدد من المشكلات التي تؤرق المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، وعرض مشروعات حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة، كما تفقد الوفد عددا من المستودعات البترولية للوقوف على احتياجات العاملين.

وأجرى الوفد جولة ميدانية إلى مركز أبنوب، شملت زيارة مستشفى أبنوب المركزي، بحضور رئيس مركز ومدينة أبنوب، تاج أبوسداح، والدكتور محمد عمر، مدير الإدارة الصحية، ومعتصم بالله، من مكتب وكيل وزارة الصحة، والدكتور همام حمدي، نائب مدير مستشفى أبنوب، وعبدالله نايل، من الشباب الفاعلين بالمحافظة.

وتابع الوفد مخطط تطوير مستشفى ٱبنوب، والحلول البديلة للمواطنين؛ للاستفادة بالخدمات الصحية، وتفقد مبنى الاستقبال.



كما تفقد إدارة أبنوب التعليمية بحضور الدكتور أحمد حسانين بحر، مدير الإدارة، وتم طرح بعض المشكلات التي تؤرق المواطنين من الخدمات التعليمية وعجز المدرسين.

وزار الوفد مركز شباب أبنوب الرياضي بحضور رئيس المركز، حسام عبدالسلام، وتم عرض ما يتطلبه المركز من رفع كفاءة الملعب الكبير وعمل مدرجات وعمل صالة ألعاب متعددة الأنشطة وحمام سباحة والبدء في المنحة المقدمة لمركز الشباب.

كما تفقد الوفد مركز طب الأسرة ببني محمديات بحضور الدكتور محمد محمد حسني، مدير المركز، ومحمد سليمان، رئيس قرية بني محمديات، وتم عرض مشكلة المبنى الذي لم يتم تسليمه إلى الآن.

كما حرص الوفد على زيارة وتفقد مشروع حياة كريمة ببني محمديات، وسرعة تنفيذ الإنشاءات، وتم تجميع كل هذه المشكلات ليتم التعامل معها إما عن طريق التواصل الحكومي مع الوزارات أو من خلال استخدام الأدوات البرلمانية المناسبة.