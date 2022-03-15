الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المنصة الحوارية للعدالة الثقافية.. «التنسيقية» تعلن نتائج الموسم الأول للمنتديات

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نتائج فعاليات الموسم الأول للمنتديات تحت عنوان “المنصة الحوارية للعدالة الثقافية”.

يتناول الموسم الأول للمنتديات ٤ محاور ضمن ملف العدالة الثقافية وهي محور تطوير قصور الثقافة ومحور محو الأمية ومكافحة الإدمان، ومحور أطفال بلا مأوى" أطفال الشوارع".

ويأتي اختيار تلك المحاور باعتبارها أهم العناصر التي تسهم بشكل واضح في صياغة المكون الثقافي للمواطن، كما تساعد في مواجهة التحديات التي تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة القيمية للمجتمع، فضلا عن الطابع التنموي المتمثل في تقديم خدمات ثقافية لائقة بالمواطن في ظل الجمهورية الجديدة.

إضافةً لذلك فإن القوى الناعمة المتمثلة في البعد الثقافي للشعوب هي أحد أهم العناصر التي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة وأمنها القومي.

ويتم الانتهاء من المحاور الأربعة على مرحلتين، الأولى عبر ورش عمل يشارك فيها عدد من المهتمين من داخل المنتديات بالإضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين من خارج أعضاء التنسيقية، وذلك للوصول لمخرج يحقق الهدف المطلوب.

أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن حلقات نقاشية مع شخصيات أكثر تخصصاً كممثلين من الجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية والمجتمع المدني بهدف الوصول لصيغة مثلى للمحور محل النقاش.


جدير بالذكر أن التنسيقية ستبدأ العمل على مجموعة جديدة من المبادرات خلال الموسم الحالي تضم مبادرة "هي" وتستهدف وضع استراتيجية متكاملة لبناء المرأة المصرية على المستويات الاقتصادية والتوعوية والسياسية والصحية والاجتماعية، ومبادرة "دعم قطاع النقل البحري" وتقديم رؤية بشأن التحديات التي تواجهه، ومبادرة للنهوض بالصناعات الجلدية.

كما تتضمن المبادرات الجديدة مبادرة شباب ووظائف المستقبل، ومبادرة إطلاق منصة لتحدي المخاطر، ومبادرة الشراكات الدولية، ومبادرة شركاء التنمية، ومبادرة تأهيل ذوي الهمم.

استراتيجية الموسم الأول منتديات قصور الثقافة محو الأمية مكافحة الإدمان ور أطفال بلا مأوى المنظومة القيمية الجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى مزاعم قنوات الإرهابية بوجود تجمعات للمواطنين فى البراجيل

«الأرصاد»: الساعات المقبلة ستشهد نشاطًا لرياح مثيرة للرمال والأتربة

روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأمريكى ووزير خارجيته

رابط موقع تذكرتى لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم

مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الاختيار 3

إحالة المتهمين باختطاف فتاة والاعتداء عليها لمفتى الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يتحدث لأعضاء الكنيست الإسرائيلى.. الأسبوع المقبل

دراسة لـ"معهد الأمن القومي": مصر رائدة في التعامل مع أزمات المناخ

استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 9 آخرين برصاص الاحتلال