فى أول اجتماعاته.. عبدالسند يمامة: حزب الوفد بيت لكل الوفديين (صور)

عبد السند يمامة يستمع لشكاوى الوفديين ومقترحاتهم

اجتمع الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عصر اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء حزب الوفد للاستماع لشكواهم ومطالبهم ومقترحاتهم خلال الفترة المقبلة، بحضور فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وفيصل الجمال، أمين صندوق الحزب، وعبدالعزيز النحاس، نائب رئيس الحزب.

وقال الكاتب الصحفى عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن حزب الوفد هو أقدم الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن يمامة سيعتمد في رئاسته على المؤسسية وعلى الرأي الجماعي وهذه هي ثوابت الوفد.

وقدم الحضور التهاني للدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، على فوزه بانتخابات رئاسة الحزب مشيرين إلى أنها أجريت في شفافية ونزاهة وتحت إشراف قضائي وعبرت عن رأي جموع الوفد الذي حضروا من الإسكندرية لأسوان للمشاركة الإيجابية.

وطالب الحضور من رئيس الوفد بعقد اجتماعات دورية مع أعضاء الوفد للاستماع إلي مقترحاتهم وتنفيذها على أرض الواقع وفتح جميع مقرات الوفد التي تم غلقها خلال الفترة الماضية وتفعيل دور الوفد في الشارع المصري من جديد.

وشدد الحضور على أهمية ترتيب البيت من الداخل قبل تنفيذ البرنامج الانتخابي للدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، وعودة دور اللجان النوعية والتي تعد العمود الفقري للحزب وتطوير اللجان من خلال أفكار جديدة وطريقة عمل حديثة تتماشى مع الوضع الحالي.

وأشاد الحضور برؤية الدكتور عبدالسند في عودة حزب الوفد إلى سابقة عهده، مؤكدين أنهم خلف رئيس الوفد لتحقيق هذا الهدف وسيقدمون الدعم المادي والمعنوي من أجل بيت الأمة وعودة الروح للوفد.

واستمع يمامة إلى جميع المتحدثين، وأكد أن جميع المقترحات موجودة داخل برنامجه الانتخابي، وأنه يسعى لحل جميع المشكلات.

وأعرب رئيس حزب الوفد عن سعادته بحضور الوفديين لبيت الأمة للتهنئة بانتخاب الرئيس الجديد للحزب، قائلًا: "الوفديون الأحرار.. أنا سعيد بحضوركم للتهنئة وأنتم في قاعة الهيئة العليا التي تعد الأهم وتمثل الرقابة والشرعية في العمل بين الأعضاء، لأنها منتخبة من الهيئة الوفدية، وقاعتها مفتوحة للوفديين".

وقرر رئيس حزب الوفد فتح أبواب المقر الرئيسي لكل الوفديين مع مراعاة النظام والقواعد، وأنه مفتوح لا يغلق أبدًا إلا لمن صدر ضده حكم قضائي يتعلق بأهليته، موجهًا للوفديين: "هذا بيتكم ولا يملك أحد قرارًا بحرمان أحد من دخول بيته".

وأوضح رئيس حزب الوفد أنه يسعى لتحقيق برنامجه الانتخابي بعودة حزب الوفد من الناحية التنظيمية والمشاركة في الحياة السياسية، ويسعى لحل المشكلة المالية وفتح مقار جديدة حتى ينتشر الوفد وينافس ويحقق ما يصبو إليه بأن يكون حزبًا للأغلبية.

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد