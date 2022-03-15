بحلول 2027.. «Rena21»: زيادة استثمارات الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تتوقع شبكة سياسات الطاقة المتجددة Rena21، زيادة استثمارات الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ 805 مليار دولار بحلول 2027، وتشير إلي أنه يمكن أن تظهر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمنطقة رئيسية لتصدير الهيدروجين باللونين الأزرق والأخضر بفضل موارد الغاز منخفضة التكلفة والتقدم القوي في مجال الطاقة المتجددة

وأكدت شبكة سياسات الطاقة المتجددة Rena21، أن أحدث توقعات الاستثمار في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 13 مليار دولار في استثمارات الطاقة الملتزمة والمخطط لها مقارنة بتوقعات العام السابق، تطالب مصادر الطاقة المتجددة بحصة كبيرة تقارب 40٪ من استثمارات قطاع الطاقة المقدرة بـ250 مليار دولار.

وأشارت توقعات شبكة سياسات الطاقة المتجددة Rena21؛ إلى أنه من المتوقع أن تنخفض استثمارات الغاز الملتزم بها بمقدار 9.5 مليار دولار أمريكي لـ75 مليار دولار أمريكي بعد الانتهاء من العديد من المشاريع العملاقة في عام 2022، موضحة أن هناك حاجة إلى تطور في اللوائح التنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق إمكاناتها في تخزين الطاقة.

وأوضح Rena21 أن القدرة الإضافية، وخاصة من مصادر الطاقة المتجددة، ستجعل تداول الطاقة خيارًا أكثر جدوى من الناحية التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.