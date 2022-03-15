الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل مصور قناة «فوكس نيوز» فى أوكرانيا وإصابة المراسل

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الثلاثاء، بقتل مصور تابع لشبكة فوكس نيوز الأمريكية في أوكرانيا.

وأعلنت الشبكة اليوم، عن مقتل «بيير زاكريفسكي»، مصور قناة فوكس نيوز، أثناء تغطيته للغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن المراسل بنيامين هول أصيب أيضًا في الهجوم الذي قتل فيه رفيقه، وفق صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وقالت سوزان سكوت، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس نيوز ميديا، في مذكرة للموظفين، إن سيارة زاكريفسكي وهول أصيبت خارج كييف بنيران حربية.

وأعلنت القناة، أمس، عن إصابة مراسل "فوكس نيوز" أثناء تغطيته للغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت سوزان سكوت، الرئيس التنفيذي لفوكس نيوز ميديا ، أن الصحفي بنيامين هول أصيب أثناء تغطيته الصحفية في أوكرانيا وهو الآن في المستشفى.

وقال مقدم البرامج التليفزيونية، جون روبرتس، عن الحادث على الهواء بعد ظهر يوم الإثنين: "هذه أنباء نكره نقلها إليك لكنها تحدث في بعض الأحيان في وسط نزاع".

وأوضح روبرتس أن الشبكة لديها "تفاصيل قليلة للغاية"، وأن الفرق الموجودة على الأرض "تعمل على جمع مزيد من المعلومات".

وأضاف روبرتس "سلامة فريق فوكس لدينا لها أهمية قصوى وأولويتنا القصوى".

ويعمل هول حاليًا كمراسل لشبكة فوكس وانضم إلى الشبكة في عام 2015، وقد قدم تقارير مكثفة عن الخطوط الأمامية للصراعات، من سوريا والعراق خلال المعركة ضد تنظيم داعش وكذلك الحروب في أفغانستان وغزة، وكان سابقًا مراسلًا أجنبيًا مقيمًا في لندن.

مقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر برصاص الجيش الروسي

يأتي الحادث بعد أيام فقط من مقتل مصور فيديو أمريكي برنت رينو في أوكرانيا، وإصابة صحفي آخر أثناء تغطية الغزو الروسي المستمر في أوكرانيا.

واعترف السكرتيران الصحفيان في البنتاجون والبيت الأبيض بالأنباء التي وردت عن إصابة هول خلال إحاطات يوم الإثنين.

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وائل لطفي

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