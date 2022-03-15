الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل حماته بمنشأة القناطر

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل حماته في منطقة منشأة القناطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة منشأة القناطر بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بإحدى قرى منشأة القناطر، وبمناظرة الجثمان تبين تعرضها للخنق.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة زوج ابنة الضحية، وعقب القبض عليه اعترف بارتكاب الجريمة بسبب تحريض الأم لابنتها على طلب الطلاق، ومساعدتها لها في إقامة دعوى قضائية ضده.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.

قاضي المعارضات منشأة القناطر قتل حبس التحقيقات

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