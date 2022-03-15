الأحد.. بدء موسم توريد البنجر في المنيا

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا "مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة" أن موسم استلام محصول البنجرسيدأ الاحد المقبل، لشحنه من كافة المناطق الزراعية، لوسائل النقل سواء، (لواري – جرارات زراعية).

وناشدت الشركة المزارعين، والإصلاح الزراعي، والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2021-2022 التوجه إلى مهندسي المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول البنجر، كما تأمل إدارة الشركة التعاون الدائم في توريد محصول بنجر السكر.

جدير بالذكر أن مصنع سكر أبو قرقاص، يضم مصنعي (القصب والبنجر)، حيث يرجع تاريخ إنشاء مصنع القصب الى عام 1869م، ويستهدف 6 الاف طن قصب / يوم، واجمالي الكمية التي يتم عصرها سنويا 350 ألف طن قصب، حيث تبلغ إجمالي المساحة المنزرعة من القصب بالمحافظة 27 ألف فدان تقريبا، واجمالي السكر المنتج خلال الموسم 40 ألف طن سكر تمويني، كما يضم مصنع سكر أبو قرقاص، مصنع البنجر، والذي تم إنشاءه عام 1999م، ويستهدف 6 الاف طن بنجر/يوم، كما أن اجمالي الكمية المعصورة سنويا 550 ألف طن بنجر، واجمالي المساحة المنزرعة بنجر بالمحافظة 18 ألف فدان، واجمالي السكر المنتج خلال الموسم 75 ألف طن سكر تمويني، كما أن المصنع يضم صناعات تحويلية، حيث يتم إنتاج الكحول الاثيلي الأبيض من المولاس بطاقة 120 ألف لتر يوميا.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شهد بداية هذا العام ، انطلاق الموسم الـ 153 لتوريد قصب السكر، بمصنع سكر ابو قرقاص.

وقال المحافظ، إن مصنع سكر أبو قرقاص، يعمل بطاقة إنتاجية 115 ألف طن، خلال موسمي عصير القصب والبنجر، منها 40 ألف طن سكر خلال موسم عصير القصب، و75 ألف طن خلال موسم عصير البنجر، حيث يغطي ذلك حوالي 34٪ تقريبا من إجمالي إنتاج مصر من السكر، هذا الى جانب العديد من المنتجات الأخرى، التي يتم استخراجها من عصير قصب السكر، والتي تتنوع ما بين (الكحول النقي، وخميرة للأعلاف الحيوانية، وعلف حيواني).