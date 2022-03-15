سيدة وعشيقها يمارسان الرذيلة أمام زوجها لإذلاله ببولاق.. تجديد حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة وعشيقها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل زوج المتهمة بوضع عقاقير طبية له في القهوة واحتجازه داخل غرفة نومه وتكبيله من اليدين والقدمين والاعتداء الجسدي والمعنوي عليه لإكراهه على الطلاق.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة التي أكدت أن عشقيها طلب منها المجيء إلى منزلها والحديث مع زوجها من أجل إقناعه بتطليقها، إلا أنه رفض، فطلب منها التعدي عليه وتقييده وتعدى عليه بالضرب لمدة أسبوع كامل، كما أنه مارس معها الجنس طيلة هذا الأسبوع أمام الزوج في محاولة لإذلاله؛ كي يطلقها، وكان الزوج يتوسل إليه بأن يتركه.

وتابعت أن زوجها لم ينتحر، لكنه عندما تمكن من فك الحبل حاول الركض للهرب؛ لكنه سقط وتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من عمره، ألقى بنفسه من الطابق الثالث.

وبجمع التحريات توصل رجال المباحث إلى أن الزوجة وعشيقها اتفقا فيما بينهما على الزواج، فقررا إجبار الزوج على الطلاق، فوضعا خطة لتعذيبه بدأت بوضع مهدئ في القهوة وتقييده بالحبال، والاعتداء عليه بالضرب المبرح وإحداث إصابته.

ووصل بهما الجبروت إلى ممارسة الجنس أمام عينيه، وهو ملقى على الأرض أسفل السرير مكبل اليدين والقدمين عاجز عن أي رد فعل، مما دفعه في نهاية الأمر إلى التخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الثالث فسقط جثة هامدة.