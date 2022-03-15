الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (فيديو)

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بوضع إكليل من الزهور على الُنصب التذكارى للشهداء "الذي تم افتتاحه اليوم بهذه المناسبة" داخل حديقة الشلال بمدخل المدينة العاصمة من ناحية الشمال، والتي تم تطويرها ورفع كفائتها لاستضافة كافة الفعاليات والاحتفالات التي تنظمها المحافظة، حيث تم تصميم وإنشاء نصب تذكاري جديد لشهداء الوطن، وفق طراز معماري وهندسي مميز يليق بتضحيات ومكانة شهداء مصر الأبرار.

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وسط أجواء من البهجة والسعادة ،احتفلت"اليوم"محافظة بني سويف بعيدها القومي، من خلال تنظيم  فعاليات ومظاهر تزينت بها كافة المراكز والمدن ،ووالتي شارك فيها كافة فئات المجتمع السويفي من قيادات أمنية وعسكرية وتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وصحفيين وإعلاميين وشباب وطلاب مدارس وجامعات والمرأة وذوي الإعاقة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورجال أعمال وأحزاب ونقابات وجمعيات أهلية وغيرهم من أبناء  بني سويف.

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كما قرأ محافظ بني سويف ومرافقوه الفاتحة ترحما على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور، ثم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية التابعة لمديرية الأمن ووسط ترديد الأغانى الوطنية ورفرفة الأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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وعقب انتهاء المراسم، صافح المحافظ الحضور من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمواطنين الذين شهدوا مراسم وضع الأكاليل، موجها لهم التهنئة بهذه المناسبة التاريخية التي تأتي إحياءً لذكرى مشاركة  أبناء محافظة بني سويف  في  ثورة 19 ضد الاحتلال الانجليزي، متمنيا أن يكون شعب بني سويف كعادته دائما ساعدا قويا  للدولة في بناء مصر الجديدة واستكمال مشوار التنمية الذي بدأته الدولة خلال السنوات الماضية.

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وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد حدثا هاما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن السويفي لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وامكاناتها في إطار رؤية محددة وهي 2030، لافتا إلى أن العيد القومى لبني سويف هذا العام ،سيشهد افتتاح حزمة كبيرة من المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، وهو ما يعد ترجمة عملية لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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وأعرب عدد من المواطنين "الذين شهدوا الاحتفال"عن سعادتهم بهذا اليوم والبهجة الحاضرة فيه حيث ردد المواطنون الأغاني الوطنية مع التلاميذ ووسط عزف الموسيقى الوطنية، معبرين عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين أحوال المعيشة مؤكدين وقوفهم خلف رئيسهم وحكومتهم في الجهود التنموية التي تشمل كافة مناحي الحياة.

بني سويف محافظة المشروعات النشيد الوطنى الاحتفالات

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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