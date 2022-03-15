الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تنتهي من تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي بالدقهلية والغربية والقليوبية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

 تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، اليوم، من تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، في محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية،  وذلك لليوم الثالث على التوالي. 

وكانت الوزارة بدأت في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبراير، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمعلمين الراغبين في الترشح للترقي لعام 2020-2021، التسجيل عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، قد أوضح أن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021، وذلك تيسيرًا على  المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري إدارات التدريب من عدة محافظات؛ لعرض حقيبة تدريبية بعنوان "فنيات صياغة المفردات الاختبارية" لموجهي ومعلمي المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسي؛ في إطار التوسع في برامج المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وفي ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية.

محمد رمضان التعليم الفنى مشكلات المرشحين المركز القومى للامتحانات رضا حجازي تسجيل المعلمين الترقي للمعلمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«تحول تدريجي الخميس».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الداخلية» تطرح سلعًا غذائية بتخفيضات 60% في مبادرة «كلنا واحد»

بعد مشاجرة طلاب مدرسة دولية بالقاهرة.. قرار عاجل من التعليم لجميع المدارس

تواصل عمل 4 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمجان

التراويح 30 دقيقة.. الأوقاف ترد على تساؤلات حول شهر رمضان

«قناة السويس» تكشف سبب إلغاء التخفيض في رسوم مرور ناقلات الغاز الطبيعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال