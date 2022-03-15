«التعليم» تنتهي من تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي بالدقهلية والغربية والقليوبية

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، اليوم، من تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، في محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وكانت الوزارة بدأت في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبراير، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمعلمين الراغبين في الترشح للترقي لعام 2020-2021، التسجيل عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، قد أوضح أن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري إدارات التدريب من عدة محافظات؛ لعرض حقيبة تدريبية بعنوان "فنيات صياغة المفردات الاختبارية" لموجهي ومعلمي المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسي؛ في إطار التوسع في برامج المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وفي ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية.