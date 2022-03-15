دراسة: تناول اللحوم والدجاج والألبان بشكل دائم يزيد مخاطر الإصابة بمرض القلب

خلصت دراسة طبية جديدة إلى أن تناول اللحوم و الدجاج و منتجات الألبان بشكل دائم قد يساهم في تقصير حياة الشخص الذي يعتمد على هذه المنتجات في نظامه الغذائي، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا في هيرشي، يكمن الخطر المحتمل في حقيقة أنه بينما تحتوي جميع لحوم البقر و الدجاج ومنتجات الألبان على أحماض أمينية كبريتية، فقد و جدت الدراسة أن استهلاك كمية كبيرة من هذه الأحماض يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و قد يؤدي إلى نتائج قاتلة.

وخضع 120700 مشارك إلى دراستين طويلتين لاحظ خلالها الخبراء، أن أولئك الذين حصلوا على ضعف كمية الأحماض الأمينية الكبريتية التي تعتبر معقولة "لديهم خطر سنوي متزايد للإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية بنسبة 12٪ ،و28٪ زاد لديهم خطر الوفاة خلال فترة الدراسة البالغة 32 عامًا"، و وجد الخبراء أيضًا أن الجزء الأكبر من الأحماض الأمينية الكبريتية يأتي من أطعمة مثل لحوم البقر والدجاج و منتجات الألبان.

ويسلط البحث الجديد الضوء على أن النظم الغذائية الغنية بالبروتين الحيواني مرتبطة بصحة أقل، إذ تقول أخصائية التغذية والأستاذة المساعدة في جامعة نيويورك ليزا يونج: "تظهر الدراسة أن النظام الغذائي الصحي للقلب يجب أن يشمل المزيد من الفواكة والخضروات والبروتينات النباتية، مثل الفول والمكسرات بدلًا من اللحوم و منتجات الألبان".

وتضيف يونج: "لا نحتاج إلى التخلص تمامًا من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الكبريتية مثل اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن يجب أن نركز على إنشاء أنماط غذائية صحية بشكل عام".