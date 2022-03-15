"فجوة المهارات والعصر الرقمي" علي طاولة المجلس الأعلي للثقافة .. اليوم

تنظم لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، التابعة للمجلس الأعلي للثقافة، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ندوة أونلاين بعنوان "فجوة المهارات والعصر الرقمي ....إلى أين"، وذلك عبر تطبيق زووم .

يدير الندوة الدكتور محمد خليف استشارى الابتكار والتحول الرقمى ونائب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس ويشارك بها كل من: الدكتور محمود صقر - رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا- الدكتورة عبير شقوير- مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP- المهندس إبراهيم سرحان- رئيس مجلس إدارة شركة eFinance - الدكتور أحمد الشربيني- أستاذ الاتصالات بهندسة القاهرة ومقرر مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا - الدكتورة راندا رزق- أمين عام المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية وعضو المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية - الدكتور محمد حجازي- استشاري تشريعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.

تقام الندوة أونلاين عبر تطبيق زووم؛ وتبث عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتتناول الندوة مناقشة قضية الفجوة الرقمية بين الخريجين والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبين التطور الحادث في دول العالم المتقدمة في هذا المجال وتاثير تلك الفجوة على أداء وخطط المؤسسات المحلية سواء الحكومية او الخاصة ومدى مواكبتها لهذا التطور كما تتعرض الندوة إلى فرص الاستثمار التي يمكن الاستفادة منها حال سد تلك الفجوة.

بالإضافة إلى طرح المقترحات والتوصيات لإعداد سيناريوهات مطلوبة لسد تلك الفجوة ورفع كفاءة العنصر البشرى وزيادة تفعيل دور الشباب والمرأة للمساهمة في الاستغلال الأمثل لهذا العنصر الذي يعتبر حجر الزاوية في ازدهار تلك الصناعة المتقدمة.

ــمائدة مستديرة بعنوان "اللغة والإعلام والاغتراب"

في سياق متصل، تعقد في السادسة مساء اليوم أيضا، مائدة مستديرة بعنوان "اللغة والإعلام والاغتراب"، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس، وذلك بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية. كما تبث عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتدير المائدة دينا قنديل – عضو اللجنة، ويشارك بها كل من: الإذاعي حازم طه - دكتور خالد عاشور مقدم برامج ــ عبدالجواد أبو كب كاتب صحفي في روز اليوسف ــ دكتور محمد فتحي كاتب و معد برامج

- الإعلامية دكتورة هالة أبو علم - دكتورة وفاء كامل "عضو مجمع اللغة العربية".

وشهد المجلس الأعلى للثقافة فى السنوات الأخيرة طفرة فى أنشطته، وأضحى مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصرى والعربى وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة من خلال المؤتمرات والندوات التى ينظمها ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين العرب، والتى أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافى على المستوى العربى فضلاً عن مشاركة بعض أبرز الباحثين فى المؤسسات الأكاديمية فى العالم شرقه وغربه فى أنشطة المجلس.